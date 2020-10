Aucorsa y Sadeco contarán con 3,5 millones para hacer frente a los gastos por el covid

Las empresas municipales Aucorsa y Sadeco contarán con 3,5 millones de euros para hacer frente a los gastos por el covid. El gobierno local de PP y Cs han sacado adelante en solitario la transferencia del dinero, que servirá en parte para pagar las nóminas de los trabajadores de la empresa de autobuses, ya que la totalidad de la oposición ha decidido no votar en contra y abstenerse "por responsabilidad".

Ese dinero servirá a la empresa municipal de autobuses para paliar la merma de ingresos debido a la pérdida de viajeros tanto durante el estado de alarma como posteriormente. A pesar de que poco a poco se va recuperando, las estimaciones son que hay un tercio de los usuarios que no han vuelto a coger el autobús. En cuanto a Sadeco, el dinero servirá para afrontar los gastos de la limpieza y desinfección realizada. En este punto hay un duro informe de Intervención que considera que a Sadeco no le competen muchas de las actuaciones realizadas en colegios, residencias, centros de salud, centros sociosanitarios y centros privados de reparto de comidas, que debería haber cobrado.

A pesar de la defensa que ha realizado el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, de la labor realizada por las empresas municipales Aucorsa y Sadeco durante la pandemia, la oposición ha sido muy crítica con el expediente que ha llegado al pleno. Fuentes ha agradecido la abstención de la oposición para poder sacar adelante la transferencia de crédito y ha asegurado que en los próximos consejos de administración de Aucorsa y Sadeco se explicarán los detalles.

"El expediente viene tarde y mal, para tumbarlo", según ha manifestado la portavoz de Vox, Paula Badanelli, que lamenta que "una vez más es la oposición la que tiene que decir qué va a pasar con los trabajadores de Aucorsa y Sadeco porque si no sale adelante, no cobran sus nóminas". Badanelli no ve razonable que "a 22 de octubre no estén garantizadas las nóminas de los trabajadores de Aucorsa" y que dependan de este paso. El grupo se ha decantado por abstenerse porque "votar a favor es un suicidio".

"A salto de mata está funcionando el gobierno local", según la concejala de IU Amparo Pernichi, que ha aludido a la falta de documentación y explicaciones, lo que obliga a "tomar in extremis una decisión" que nos "lleva al abismo" para poder pagar esas nóminas. Pernichi ha mostrado las "dudas" sobre quién dio los órdenes a Sadeco para limpiar y sobre si los gastos de Aucorsa son solo de la pandemia o incluyen otros conceptos. El grupo se ha abstenido también por "la responsabilidad".

Por esa misma razón se ha abstenido el PSOE, "por responsabilidad con las empresas públicas y los trabajadores", según ha señalado el concejal Manuel Torralbo. Su conclusión es que "hay una falta de coherencia en el gobierno municipal" y cita la bajada de impuestos aprobada por el Pleno este jueves cuando las empresas lo que necesitan son ingresos.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha enumerado los problemas detectados en el expediente, entre ellos, "trámites que no se han hecho", y ha exigido al gobierno local que "empiecen a hacer las cosas en tiempo y forma". Aunque piensa que no hay problema en que Sadeco preste los servicios que realizó, opina que ha de hacerlo "previo pago de facturas". El grupo justifica su abstención en que carece de las "garantías jurídicas" necesarias para votar a favor y lamenta que estén "en riesgo las nóminas de los trabajadores para noviembre".

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, que garantiza que "los trabajadores cobrarán en su tiempo", asegura que de la situación de la empresa Aucorsa se ha dado cuenta en los consejos de administración y ha insistido en que no es exclusiva de Córdoba, sino que afecta al transporte público en otras ciudades.

El presidente de Sadeco y concejal de Cs, David Dorado, defiende que Sadeco prestó servicios "sin pensarlo dos veces" y "en una situación muy grave", respondiendo a las órdenes del Ayuntamiento provenientes del mando único. "No nos íbamos a parar a preguntar quién lo paga", señala. Dorado ha detallado los informes realizados y ofrecido datos de los mismos. En relación a los colegios, asegura que hubo actuaciones en 67 y aclara que el informe no cita la palabra "concertados".