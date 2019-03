ASP denuncia la falta de un protocolo para conducción de detenidos en el Juzgado 24 horas

El sindicato APS ha denunciado a través de un comunicado de prensa la falta de un protocolo para la conducción de detenidos al nuevo Juzgado 24 horas y la "improvisación" que se ha realizado para dar cobertura a dichas actuaciones, criticando que pese a que la apertura se estaba esperando desde hace meses, no se haya tenido en cuenta "una pieza clave" para el funcionamiento de dicho juzgado.

Según el secretario provincial de ASP en Córdoba, Manuel Heredia, están de acuerdo en que "la puesta en marcha del mismo ha venido a mejorar la justicia de nuestra ciudad, a modo de válvula de escape y

descongestión de los Juzgados de Instrucción". Sin embargo, "una vez se ha hecho realidad este proyecto, que llevaba meses gestándose, no nos parece lógico que no se haya tenido en cuenta el papel que juega la Policía Nacional como pieza clave del engranaje de dicho funcionamiento". En su opinión, "la falta de algún tipo de protocolo para la conducción de detenidos al juzgado ha dado lugar a que en nuestra Comisaría se hayan improvisado actuaciones de dicha índole, ya que las unidades encargadas de esos menesteres no prestan servicio fuera del antiguo horario del Juzgado de Instrucción de Guardia, aventurándonos a vaticinar que en la mayoría de las ocasiones se harán cargo los “multiusos” Grupos de Atención al Ciudadano (vehículos radiopatrulla), mermando, de ese modo, la presencia policial en la vía pública, lo que se traduce en un detrimento en la prevención de la delincuencia que redunda directamente en la calidad de la seguridad que se ofrece al ciudadano".

A todo esto, añaden, se suma "que el traslado de un detenido al Juzgado no solo conlleva dicho traslado en sí, sino que a su vez podría comportar su posterior custodia o conducción a prisión, a lo que debemos de añadir el déficit de funcionarios de Policía Nacional que existe en la ya mermada plantilla de Córdoba, lo que hace que el problema sea aún más gravoso".

ASP, a falta de un protocolo adecuado y a fin de normalizar esta nueva situación, este Comité Provincial solicita que se reúna la comisión provincial pertinente, para aportar alguna solución a tan importante eventualidad.

También aluden a las recientes declaración del juez decano, Miguel Ángel Pareja, cuando afirmó que "ahora se podría prestar en Córdoba el servicio que los cordobeses se merecen" y apuntó que esperaba “que todos los que hemos de participar en la prestación del servicio estemos a la altura de las circunstancias”, a quien responden que "es imposible estar a la altura, cuando tras casi un año de tener conocimiento de la pretensión de instaurar el juzgado 24 horas, no existe protocolo alguno con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, teniendo, como casi siempre, que solventar la nueva realidad a base de improvisaciones que sirvan a posteriori como práctica, o costumbre, del quehacer policial de

nuestra Comisaría Provincial".