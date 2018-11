Arranca la gran recogida de alimentos

Arranca hoy la séptima edición de la Gran Recogida de Alimentos, organizado por el Banco de Alimentos Medina Azahara, que concluirá mañana. Más de 3.000 voluntarios cubren los 147 establecimientos de Córdoba y provincia que participan este año. A petición de la organización, se piden donaciones de alimentos no perecederos como azúcar, legumbres, conservas de pescado, leche, aceite y galletas. “La gente no siempre dona lo que le pedimos, pero no importa, todo lo que puedan aportar es necesario y se agradece”, comentan los voluntarios situados en el supermercado de El Corte Inglés.

El objetivo será llegar a los 30.000 kilos de alimentos, que los voluntarios participantes se encargan de clasificar. “De momento, hay menos actividad que el año pasado, pero esto solo ha empezado, mañana sábado habrá más gente.”, remarcan los voluntarios. “Con todas las estafas, supuestamente benéficas, que han salido a la luz, las personas son mas reacias a colaborar. Muchas de ellas nos han preguntado si realmente los alimentos que se recogen van destinados a un buen fin”. “A veces, te emocionas porque ves escenas donde las personas que menos tienen son las que más dan, hay mucha solidaridad en la ciudad”, explican Mª Luisa Cabrera y Ramón Requena, voluntarios de este proyecto benéfico.

En esta edición, El actor malagueño Antonio Banderas, a través de su fundación Lagrimas y Favores ha prestado su imagen para la campaña y ha puesto voz a las cuñas de radio. Banderas se suma a los nombres de famosos que ya han colaborado con esta gran cita de la solidaridad como Estrella Morente, Eva González o Juan y Medio. El actor ha señalado que “el día a día de muchas familias es dramático porque no disponen de alimentos de primera necesidad. Animo todos a participar en la Gran Recogida pensado en que su ayuda puede cambiar la vida de estas personas”.