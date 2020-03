El alcalde garantiza que "no hay un cambio sustancial" en el plan para el Cordel de Écija

El alcalde, José María Bellido, garantiza que "no hay un cambio sustancial" entre el plan para el Cordel de Écija que el Grupo Lar planteó hace más de un año, de la mano de los arquitectos Rafael de la Hoz y Pedro García del Barrio, y el documento registrado el 26 de febrero en Urbanismo por la empresa (y con la firma de otro arquitecto distinto) para empezar a tramitar la innovación que hace falta para urbanizar los más de 200.000 metros cuadrados que separan los puentes de Andalucía y de San Rafael. El alcalde ha asegurado por activa y por pasiva que “es un proyecto de ciudad” y ha llegado a decir que “si la ciudad lo ve, seguirá adelante y si no lo ve”, no, ya que “estamos en una tramitación inicial”.

Bellido aclara que “las líneas generales del proyecto” son las mismas, ya que hay “una actuación comercial en un suelo terciario, cuyo detalle tiene todavía que bajarse, una actuación residencial y unos suelos dotacionales y de equipamientos públicos que son obligatorios porque lo dice la ley”. Es más, afirma que en la Gerencia de Urbanismo “existen los antecedentes de los borradores que nunca se han llegado a registrar pero sí se han manejado" como documentos "de trabajo previos del equipo redactor anterior y de los mismos promotores” (en referencia a De la Hoz, García del Barrio y Lar).

“El único cambio sustancial que hay”, señala, “es que antes había una pasarela peatonal donde tenía que haber un puente, según el PGOU, y ahora hay un puente”, que se recupera “porque no queríamos que se perdiera para la ciudad”. Esa recuperación “ha provocado un desplazamiento de la actuación para que ese puente no corte por la mitad el suelo comercial” previsto. Por ello, “lo que se produce es un movimiento, dentro de la misma zona, de los espacios, pero no una alteración porcentual” de los mismos. Hay que recordar que el PGOU dibuja, además de este puente, que es el que unirá el Cordel a la altura del inicio de la Isla de las Esculturas con el Jardín Botánico, otro más próximo al de Andalucía.

El alcalde no ha dado más detalles del plan, que, asevera, “son los mismos que se conocen desde hace meses”. “No estamos en el momento de dar detalles porque estamos en una fase tan inicial que no baja" a esa concreción. De momento, lo que hay es una ordenación “no pormenorizada”, que “lo que hace es manchar el plano diciendo qué usos tendrá cada pieza sin bajar al detalle de la manzana de vivienda o de la manzana comercial”, afirma. A partir de ahora, el consejo rector de Urbanismo “tendrá que tomar conocimiento de la propuesta y elevarla a la Consejería de Medio Ambiente para que haga una evaluación ambiental”, explica.

Bellido ha apelado a la coherencia en este tema. El alcalde asegura que cuando estaba en la oposición veía el plan del Cordel de Écija como un proyecto de ciudad que era bueno para ella y con la misma idea sigue ahora. Solo con el puente, señala, “el barrio Sur se puede abrir al resto de la ciudad con una nueva conexión” que genera “oportunidades” para el mismo. “Espero que el resto de fuerzas políticas no cambien de opinión porque ahora estén en la oposición y ya no les interese hablar de esto”, ha indicado refiriéndose principalmente al PSOE.

El alcalde se ha comprometido a “empezar una línea de diálogo de inmediato”, y no solo con el PSOE, con el que tiene previsto reunirse este jueves, sino también con el resto de grupos, con el Consejo del Movimiento Ciudadano, con CECO y con Comercio Córdoba. Respecto al PSOE, puntualiza que cuando denunció el martes la falta de información, ya sabía que había prevista una reunión para hoy.