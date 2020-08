Adolfo Antonio Bonilla: «Comer patatas es un placer y como tal hay que dosificarlo»

Las patatas se empezaron a importar de Sudamérica en el siglo XVI y tardaron más de un siglo en convertirse en uno de los alimentos básicos de Europa. Hoy la patata es el segundo alimento más consumido en el mundo. Se puede preparar de mil formas diferentes y puede ser complemento de muchos platos exquisitos, pero quizás, la más popular sea la patata frita cortada a rodajas muy finas. Y en esto es un cualificado experto el cordobés Adolfo Antonio Bonilla Luque que regenta el negocio Patatas fritas Boni, en Ciudad Jardín.

-¿Cuántos años lleva en el negocio de la patata frita?

-Llevo 34 años, pues comencé como aprendiz, con nueve años, en la calle Alfaros con Lorenzo Luque Moreno. Cuando volví del servicio militar me instalé por mi cuenta y actualmente soy el fritero más antiguo de Córdoba. Aunque el despacho artesano con más antigüedad es el de la calle Alfaros, que ahora regenta Juan Yepes Luque, sobrino de Lorenzo.

-¿Es un arte el saber freír patatas?

-Yo me considero un artesano creo que todo lo que dependa de la ejecución personal de un artesano, es un arte.

-¿Cuál es el secreto fundamental, aparte de aceite y sal para que una patata frita resulte crujiente y apetitosa?

-La calidad de los productos empleados es fundamental. Aparte de eso, si hablamos de un producto artesano, juega un papel imprescindible el toque personal y el buen hacer del profesional ya que es él quien marca los tiempos y no las máquinas.

-¿En qué época hay más demanda de patatas fritas?

-La patata frita se consume todo el año pero es en invierno cuando hay más demanda por la sencilla razón de que todo el mundo está en la ciudad. En verano en Córdoba suele haber mucha gente fuera debido a las altas temperaturas que tenemos, pero también es cierto que los clientes se llevan las patatas a sus lugares de ocio y expansión.

-¿Un paquete de patatas fritas tiene fecha de caducidad?

-Yo recomiendo a mis clientes que un producto natural y sin aditivos como el mío, si no se va a consumir a corto plazo, se mantenga en un sitio fresco y seco pudiendo estar con todo su sabor aproximadamente un mes.

-Se comenta que las mejores patatas para freír son las gallegas ¿Está de acuerdo?

-La patata gallega es una patata de secano extraordinaria pero tiene su época que es en invierno. En el resto del territorio nacional hay innumerables zonas con patatas de muy buena calidad y según la época del año van viniendo de una parte u otra.

-¿Engorda comer patatas fritas?

-No tiene por qué, ya que es un alimento que se consume ocasionalmente y no es la base de ninguna dieta. Comer patatas fritas es un placer y como tal hay que dosificarlo. Tengo muchos clientes asiduos que son deportistas y siempre están en la misma línea físicamente. Es fundamental lo que nos aconsejan los médicos y expertos en la materia de que no dejemos de hacer ejercicio para mantenernos bien. No creo, y esto es solo mi opinión, que tengamos que privarnos de lo que nos gusta en la vida, podemos disfrutar y mantenernos bien a la vez.

-¿Cuál es la mejor virtud para el organismo de la patata?

-Es rica en vitamina C y B y guisada, al horno y acompañada de huevos constituye un alimento que aporta proteínas de gran calidad, además de magnesio e hierro.

-¿Sabe cuando el hombre descubre que la patata frita cortada redonda y fina es un placer al paladar?

-Según leí, las patatas fritas que están cortadas en forma redonda y delgada, surgieron en un restaurante de Nueva York en 1853. Había un cliente que se quejaba por no cortar las patatas fritas lo suficientemente finas. El maitre decidió darle una lección cortándolas excesivamente delgadas, de manera que no pudieran pincharse con el tenedor. El resultado fue todo lo contrario al esperado, el cliente quedó sorprendido y muy satisfecho. Los clientes empezaron a pedir aquella nueva especialidad. Hasta tal punto el éxito fue creciendo que en 1920, se inventó la máquina mondadora de patatas con lo que las tipo chips comenzaron a ser exactamente como se conocen en la actualidad.

-¿Con que bebida se deben acompañar las patatas fritas?

-Con cerveza y vino y si es posible un espumoso pues su acidez y el cosquilleo de sus burbujas. Los que no toman alcohol las pueden acompañar de su refresco favorito.

-¿Cuando ha sido la última vez que las ha comido?

-Hace un momento, en un picoteo a mediodía. Son el complemento ideal.