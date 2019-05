Carmen González: «Llamo a la honestidad, quien quiera montar discocaseta, que pague la tasa»

Carmen González afronta su cuarto año al frente de la Delegación de Promoción de la Ciudad, la que se encarga de coordinar la orquesta que hace funcionar la Feria de Córdoba.

-¿Qué pesa más estos días, la campaña electoral o el mayo festivo?

-El mayo festivo está yendo muy bien, se está desarrollando con mucha participación y sin grandes incidencias. Para mí el problema ha sido no poder implicarme más en la campaña electoral, porque entiendo que mi responsabilidad, la prioridad, es que las fiestas se desarrollen correctamente, y en mayo me queda poco tiempo para actos electorales.

-¿Dónde se ve el año que viene?

-No sé, donde deba. Me gustaría estar en el Ayuntamiento, pero dependerá de lo que decidan los cordobeses.

-¿Y si no?

-En mi trabajo, en la Universidad.

-¿Le ha dolido no estar en los primeros puestos de la lista del PSOE?

-Yo me quedo con el apoyo que me han dado mis compañeros. Hemos tenido un proceso interno y he tenido el honor de ser la persona más votada en la ciudad.

-Si vuelve a estar en el gobierno, ¿se pediría este área otra vez?

-Sí. Estos cuatro años me han servido para detectar las necesidades y saber cómo afrontar este periodo, he aprendido a disfrutar de esta delegación que es muy bonita y muy dura. Tengo un equipo de gente estupendo y aunque hay muy poco personal se trabaja muy bien.

-La delegación que dirige dejó de ser Ferias y Festejos para ser de Promoción de la Ciudad. ¿De qué forma ha aportado a la promoción?

-Cambiamos el nombre porque pensamos que las tradiciones de Córdoba debían ser un elemento para ampliar la oferta de la ciudad. Ejemplo de ello ha sido el trabajo coordinado con Turismo que hemos hecho con el festival Flora, que se ha añadido al calendario festivo.

-¿Cómo va a ser la feria 2019?

-Va a ser la más inclusiva de la historia. Hemos intentado, en conversaciones con distintos colectivos, no dejarnos a nadie atrás.

-¿Cuál es su fiesta favorita del Mayo Festivo?

-Depende. Ahora lo vivo de otra forma, toda mi vida me sentiré ya parte del mayo festivo, pero no puedo quedarme con una, aunque por trabajo, la que más vivo es la Feria.

-¿Prefiere la Feria de día o la de noche?

-La feria de día, me gusta vestirme de flamenca y aquí no hay tradición de hacerlo por la noche.

-En este mandato se ha avanzado mucho en la teoría, y poco en la práctica. ¿Por qué vamos tan lento?

-Vamos lento, pero no en estos cuatro años, sino en los 26 que lleva la Feria aquí. Que en todo ese tiempo, no se haya logrado un proyecto de remodelación que ha sido posible en cuatro, llama la atención. Me gustaría haber ido más rápido, pero los ritmos del Ayuntamiento son los que son, máxime, cuando intentas hacer algo muy participado, pero hemos sentado a todas las partes y hemos logrado sacar algo consensuado. Eso es un éxito en esta ciudad y me siento muy orgullosa.

-¿Los baños de El Arenal que se abren este año son el premio de consolación porque no hay toldos? ¿Por qué no se han abierto antes?

-Jajaja. No, qué va. El problema de esos baños es que no dependen de ningún servicio municipal, nadie ha asumido la responsabilidad de abrirlos, pero ante la necesidad imperiosa de abrirlos, hemos buscado a una asociación, Mujeres viviendo sueños, que se va a encargar de mantenerlos limpios durante la Feria. Y además, tenemos dos módulos más de baños adaptados en la zona de atracciones y de casetas.

-Esta edición, la agenda de conciertos es un poco pobre en comparación con ediciones pasadas. ¿A qué se debe?

-Bueno, está Revólver, Paco Candela en La Axerquía... La agenda de conciertos de la Caseta Municipal se contrata a dos años vista y son los que se han negociado con el presupuesto que había.

-En el dictamen, se acordó tomar medidas para reconducir el botellón desde Juventud.

-Hemos hecho el encargo a Juventud para hacer un trabajo con los jóvenes para ver qué forma de participación en la Feria verían ellos razonables. Porque hay que entender que el botellón no es solo un sitio donde los jóvenes van a beber sino una forma que tienen de relacionarse. En cualquier caso, la novedad de este año es la sectorización del espacio solicitada por Cruz Roja, para garantizar el acceso adecuado en caso de emergencia.

-¿Cuántas discocasetas están declaradas como tal este año?

-Solo cuatro. Y aprovecho para llamar a la honestidad. Quien quiera funcionar como discocaseta y venir a El Arenal para hacer negocio, como prevén las bases, que cumpla y pague la tasa correspondiente, que son 10 euros y pico por metro cuadrado.

-¿Y qué pasa si no cumplen?

-El año pasado, 12 casetas fueron apercibidas por incumplimiento de las bases.