Moreno critica la falta de inversión contra el maltrato

El presidente andaluz, Juanma Moreno, criticó ayer que el anterior gobierno de Susana Díaz dejó de invertir un 70 por ciento de las partidas destinadas a las víctimas de la violencia de género. En una entrevista en la Cope, Moreno subrayó que el programa de lucha contra la violencia de género tiene un presupuesto de unos 12,5 millones y durante el periodo 2016 a 2018, con Susana Díaz como presidenta, «sólo se han ejecutado 3,5 millones». Por ello, consideró que «no se puede hacer el discurso permanente del miedo en el que está instalado el PSOE, de que venimos a limitar o cercenar derechos de las mujeres, cuando ella no ha sido capaz de gastar» todo el dinero destinado a ayudar a la víctimas de la violencia, informa Efe.

Díaz, por su parte, indicó ayer en la Cadena Ser que «es falso; o no sabe de lo que habla, o lo sabe pero no quiere contar la verdad», en relación a las afirmaciones de Moreno. A su entender, el presupuesto destinado a la protección de las víctimas «se ha gastado íntegramente, mientras que seis de los 15 millones asignados a Andalucía a través del Pacto de Estado contra la Violencia Machista llegaron después de las elecciones andaluzas, y un gobierno en funciones no lo puede ejecutar».

Por otra parte, la secretaria general del PSOE andaluz defendió que «lo natural, lo lógico», es que si su partido gana las elecciones generales, el PP se abstuviera como hicieron en su momento los socialistas, y abogó por gobernar sin la «hipoteca» de Podemos y de los partidos independentistas.

Susana Díaz recalcó que lo que le gustaría es que el PSOE consiguiera «una mayoría holgada» y que el resto de partidos constitucionalistas no pusieran impedimentos a ese gobierno, y añadió que «ahí yo me creería el patriotismo de hojalata del que algunos llevan mucho tiempo haciendo gala».

La ex presidenta de la Junta afirmó que «hay que evitar que España esté en manos de un partido de extrema derecha», si bien se mostró convencida de que los líderes del PP, Ciudadanos y Vox «ya lo tienen hablado y, si pueden, se van a juntar», aunque cree que lo que ha ocurrido en Andalucía va a «espolear» y a movilizar el voto progresista el 28 de abril. Respecto a su situación persona, indicó que se siente «contenta» y con «ganas» de quitarse en las elecciones generales la «espinita» de lo sucedido el 2 de diciembre.