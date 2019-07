La Junta presenta el 'Plan de Confianza' para "poner orden" en la Administración

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este martes que el Ejecutivo andaluz pondrá en marcha en el próximo curso el 'Plan Confianza' para "poner orden" en la Administración autonómica y "sacar del limbo" un total de 8.655 millones de euros de derechos pendientes de cobro y subvenciones pendientes de justificar, si bien avisa de que "3.400 millones se pueden perder por caos organizativo y la falta de gestión" de los anteriores gobiernos del PSOE-A.

El jefe del Ejecutivo andaluz, que ha destacado el "buen funcionamiento del Gobierno del cambio", ha señalado que desde su desembarco en la Junta "hemos encontramos situaciones complicadas e inercias que no nos ayudan a cumplir nuestros objetivos", de ahí que defienda que "es urgente poner orden en la Junta" y con ese fin lanzarán el 'Plan Confianza', que también persigue pagar las deudas a los ayuntamientos, devolver los avales a las empresas y "poner orden en las demandas y las sentencias dictadas contra la Junta".

Según ha concretado Moreno, al cierre de 2018, "la Junta acumulaba 4.665 millones en derechos pendientes de cobro y otros 3.990 millones de subvenciones pendientes de justificar", lo que eleva a 8.655 millones la cantidad que "está en el limbo", que supone "una cuarta parte del Presupuesto anual de la comunidad autónoma".

Puesta en marcha

Así, para su activación, el Gobierno andaluz ha creado un equipo de cinco funcionarios de la Consejería de Hacienda "para analizar la situación de esos fondos y recuperar lo que se pueda", cuando ha concretado que "muchas de estas deudas tienen más de 30 años o incluso más" todo por la "indolencia e incapacidad" del PSOE-A.

No obstante, Moreno también ha apuntado que de esos fondos hay una parte "irrecuperable", un total de 3.400 millones de euros que han preescrito, "1.500 pendientes de cobro con más de seis años de antigüedad y 1.900 millones de libramientos de pago sin justificar fuera de plazo".

"Se pierden un total de 3.400 millones por el caos organizativo y por falta de gestión de los anteriores gobiernos", ha censurado el presidente de la Junta, que espera que con el 'Plan Confianza' se ponga orden "de una vez por todas" en las cuentas de la Administración autonómica.

"Zonas de penumbra"

Asimismo, el presidente de la Junta ha manifestado, en relación con la escasa "transparencia" de los anteriores gobiernos socialistas, que, a día de hoy, todavía hay "zonas de penumbra dentro de la propia administración autonómica".

Así, se ha preguntado cómo puede ser "que no sepamos el número de solares que tiene la Junta de Andalucía o el parque móvil". "Nosotros llevamos seis meses y hemos iniciado un procedimiento para intentar conocer esos datos", según ha recalcado Moreno, para quien con los anteriores gobiernos socialistas, "había un diseño intencionado para que hubiera la máxima opacidad posible" porque ningún dato estaba contabilizado y uno actuaba sin que el de al lado "supiera nada".

Por su parte, Juan Marín, ha manifestado, en respuesta a la pregunta de si se ha encontrado alguna situación que pudiera ser llevada a los tribunales, ha manifestado que, de momento, lo que se ha decidido es solicitar los informes jurídicos pertinentes para ver si podemos iniciar acciones "para reclamar responsabilidades" ante los casos de "menoscabo" de fondos públicos en decisiones de los anteriores gobiernos socialistas que han afectado al metro de Sevilla o al Caso Nevada.

"Me duele mucho pagar 37 millones de euros de intereses Metro Sevilla por no llegar a un acuerdo hace cuatro años y eso tiene que tener una respuesta", según ha dicho Marín, quien ha precisado que esa respuesta partirá de los informes jurídicos solicitados sobre la posibilidad o no de reclamar esas "responsabilidades" por la gestión de los anteriores responsables del Gobierno del PSOE-A.

"Me temo que vamos a tener que hacer frente a más negociaciones de pago de indemnizaciones, si es posible, para evitar el pago de muchos intereses", según ha indicado Marín.