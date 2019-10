La niña que soñó con ser escritora

Si tienes un sueño, hay que ir a por él. Y si alguien te dice que lo olvides, debes perseguirlo con más fuerzas porque no hay nada imposible para quien pone suficiente empeño. Esa parece ser la moraleja de esta historia que tiene como protagonista a una niña cordobesa, Marta Carrillo Gavilán, aplicada alumna del colegio Calasancio, que a sus 14 años ha conseguido publicar su primera obra literaria, un cuento titulado Sueños de algodón, nada menos con la editorial Universo de Letras de Planeta.

Su padre y su madre fueron los primeros sorprendidos, según confiesan, cuando se enteraron de que una editorial se había interesado en un texto de su hija. Y es que cuando Marta les propuso presentarlo para tal fin, la verdad es que no se la tomaron demasiado en serio. Menos mal que su actitud, lejos de desanimarla, la llevó a probar suerte por su cuenta y se dedicó a enviar su libro por mail a distintas editoriales hasta que sonó la flauta y la llamaron Universo de Letras.

«Me gusta mucho escribir, estar al tanto de la actualidad y mi sueño es ser periodista y combinar ese trabajo con la literatura», sentencia la joven, muy madura para su edad y tan segura de su vocación como si viniera escrita en su ADN de nacimiento, pese a no haber antecedentes literarios en la familia. «Este libro surgió hace cosa de un año porque un día me dije que si me gustaba tanto la literatura, debía empezar a escribir mi propia obra», relata con gran soltura, «y un día, revisando mis obras, descubrí que había una que estaba bien y quise enviarla». Una semana después de los mails, le contestaron diciendo que «era apta para su publicación». Su madre confirma que nadie la ayudó y que ella sola se encargó de hacerlo todo por su cuenta.

Los padres se enteraron el día que Marta les pidió el dinero para cubrir los gastos que conlleva la publicación de un autor novel y decidieron firmar el contrato y respaldarla en su aventura. La presentación del libro, que se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre en la Casa del Libro de Córdoba, también la ha gestionado ella. Su madre, «muy orgullosa de ella», prefiere que la joven sea quien se encargue de todo lo que tiene que ver con su vocación literaria «porque veo que está aprendiendo mucho y que ella sola se desenvuelve muy bien».

En cuanto a sus lecturas, Marta Carrillo afirma que sus gustos son muy variados y que lee «un poco de todo, desde Harry Potter a Jane Eyre», aunque asegura también que, de momento, escribe más que lee. Según su experiencia, escribir, siempre narrativa porque «la poesía de momento no me ha llamado mucho», comenta, ha sido «un escape para esos días en los que tienes la cabeza más ajetreada porque podía evadirme de todo eso y sumergirme entre las letras de mis relatos». Y eso que nunca ha tenido un diario destinado expresamente a descargar por escrito sus emociones.

Sueños de algodón es «una obra didáctica para niños» en la que relata la historia de una princesa que persigue su sueño de pertenecer al circo mientras asume sus deberes como futura heredera al trono de un gran país inventado llamado Lismandia. Un sueño de algodón que, sin ser autodidáctico, suena tan dulce como el que Marta está viviendo con su libro.