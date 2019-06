Disco duro, disco blando

Hay noticias aún no bien contadas, y yo mantengo el secreto de ese cuadro que en unos días va a presentar nuestra, como yo le digo, Dama del Renacimiento, la pintora montillana María José Ruiz, un lienzo de más de dos metros que va a causar sensación, por el protagonista, tan nuestro, y por el arte puro y magistral de la artista de los pinceles, que sigue pintando desde su estudio magnífico de Las Tendillas, desde el que ve media Córdoba, y la otra media la lleva dentro. Suerte y felicidades, maestra.

Me alegra no saben cuánto que siga siendo el presidente de la Diputación de Córdoba y alcalde de Rute Antonio Ruiz, que está haciendo tanto y tan bien por la cultura de todo el mapa de Córdoba. Otra vez tengo que desear mucha suerte. Que hay mucha tela que cortar, todavía, en ese traje difícil que es el mapa de Córdoba.

Por cierto, que buena publicidad la de Iznájar en todos los medios. Es un paraíso desconocido para muchos. Y por la cercanía, abrazos, aunque aún no sea Navidad, para el sabio Pascual Rovira, que le dio importancia al borrico animal, en este tiempo de tanto burro de dos patas. Treinta años, treinta vidas, en una sola. Gracias por las veces que aparece de esta manera Córdoba en el mundo.

¿Me puedo atrever a insinuar que Carmen Calvo va a seguir en el Gobierno? Aunque por su trabajo, mucha carga sobre sus hombros egabrenses, quizá quiera y merezca un descanso. Pero como poco, atención, seguirá siendo el hombro sobre el que se apoya el presidente del Gobierno.

La receta del salmorejo, todos los domingos un toque a nuestro plato estrella, ya que en su día fui nombrado con gran pompa caballero de lo mismo, en el Hola de esta semana, en página especial y entera, un plato que lleva burra, que es una forma de queso blanco. Y es lo que yo digo siempre, que cada salmorejo es distinto, aunque tenga las mismas fórmulas, pero le queda el secreto y la magia en cada caso distinta de la mano de quien lo hace….

Julio Romero de Torres en alza, sin llegar a la locura en las subastas de Madrid. Veo esa belleza de la Flor de santidad. Se nos casó, ya lo saben Sergio Ramos y la bella Pilar Rubio, que yo ya supe de sus hermosos ojos, esa mirada violeta, de cuando hizo aquel programa en el sur con nuestro Rafael Cremades, que volverá a estar con nosotros también en los próximos días, cuando Juan y Medio se vaya de vacaciones, que ya lleva mucho trote.

Pero que no se me olvide, de la boda del otro día, la de Sergio Ramos y Pilar Rubio, una de las personas más aplaudidas fue el portero Pepe Reina, con su bella esposa. Tanto como se aplaudió a Manuel Díaz ‘El Cordobés, que fue el único que además correspondió directamente acercándose a la gleba, como pudo comprobar en persona y en directo todo el mundo, a través de la 5 … que lo hizo muy bien por cierto.

Y ya saben que ayer se casó Belén Esteban, la reina del pueblo, como le digo siempre. O mejor, para no elevarle el rango, que tampoco le hace ninguna falta, la princesa, que no es poco. Aunque siempre recuerdo aquel día que a mí, personalmente, el rey Juan Carlos me dijo al oído:

-¡Tú no te fíes, porque no es verdad eso de que nosotros los reyes tenemos una sangre distinta a la de los demás! Lo de azul no te lo creas, la mía es roja como la tuya… Y además, casi somos de la misma quinta.

Y quiero que sepan que Antonio Burgos, el otro día, en un magnífico artículo como todos los suyos, aclaró lo de que al rey Juan Carlos no le gusta, y lleva razón, lo del rey emérito. «Con que le digan rey basta, porque además de haberlo sido, lo merece». Así que ya lo saben ustedes. No sé si les he contado que podríamos hermanar, si es posible, querido alcalde José María Bellido, el callejón del beso, donde se va a levantar un hotel, con el callejón hasta ahora más estrecho del mundo, aquel de Guanajuato, en México, donde hay tanto Cervantes nuestro, incluso, alguna cosa mía, de cuando yo andaba por América, de la que me acuerdo tanto.

También hay punto de luto, porque debo recordar que se nos fue el buen poeta que fue, que es, porque la poesía es eterna, José de Miguel, que tan cerca estuvo de Cántico.

A propósito de poetas. Un aplauso, aunque sea silencioso, para el estupendo poeta cordobés Manuel Gahete, por su poesía, y por las frases cordobesas, pura filosofía, con las que a veces nos conforta. Su pensamiento es eficacia, solidaridad y poesía.

Para acabar, les cuento que se va a llevar a la tele la historia de Lola Flores, producida por sus hijas Rosario y Lolita, que además intervendrán en la serie. Espero que salga Córdoba, porque a ella le gustaba mucho. Lola en carne viva...

De izquierda a derecha, la pintora María José Ruiz, el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz; Belén Esteban y el poeta Manuel Gahete.