La comisión de Patrimonio Histórico autoriza a poner palcos junto a la Mezquita-Catedral

Ante la polémica generada por la colocación de palcos junto a los muros de la Mezquita-Catedral en la carrera oficial de la Semana Santa, la comisión provincial de Patrimonio Histórico ha dado hoy el visto bueno al proyecto presentado por la Agrupación de Cofradías. Según ha señalado la delegada territorial de Cultura, Cristina Casanueva, la comisión ha emitido un informa favorable, aunque con una serie de prescripciones en algunos palcos, "de forma que las estructuras se cambien en varios lugares, que aún se desconocen, por instalaciones más reducidas". El objetivo es que no se dañen los muros del monumento, "una de las prescripciones que también estaban en el informe de los conservadores de la Mezquita Catedral", que también se recogió el pasado año en el estudio de la delegación de Cultura. Así, se cambiarán algunas estructuras por silllas y, según Casanueva, en estas condiciones también tiene un papel el Ayuntamiento, añadiendo que hay zonas "que estaban ya autorizadas", como el Patio de los Naranjos o el interior del monumento, con lo cual "ya se puede empezar a trabajar". Por otro lado, la delegada ha señalado que, de cara al futuro, se pretende trabajar con mucho más tiempo en este tema para tomas medidas "que se entiendan", por lo que supone "la Semana Semana en nuestra localidad, que no deja de ser una parte importante de nuestra cultura que atrae a muchos vecinos de otras provincias y es un atractivo turístico".