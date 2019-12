Solo un recuerdo positivo

El Córdoba CF se enfrenta al tercer equipo extremeño del grupo IV de Segunda B. Una comunidad autónoma que no se le está dando bien al equipo blanquiverde. Y es que los dos únicos partidos en El Arcángel que no se saldaron con victorias cordobesistas fueron, precisamente, los dos disputados ante conjuntos de esta región. El empate a uno ante el Badajoz, con Enrique Martín en el banquillo, y la igualada con el mismo resultado la pasada jornada, ante el Mérida y con Agné a los mandos, son los dos referentes que no invitan al optimismo en la salida del Córdoba CF al estadio Vicente Sanz de Don Benito.

Los blanquiverdes no ganan a domicilio desde hace casi diez meses. El 9 de febrero de este 2019 los hombres del por entonces entrenador, Curro Torres, lograron la última machada lejos del Guadalquivir, al vencer por 0-2 al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. Desde esa fecha, cada salida es un auténtico tormento sea el entrenador que sea.

La última visita a un estadio extremeño tampoco trae recuerdos positivos. La pasada temporada, en Segunda, el Córdoba CF de Rafa Navarro cayó por tres goles a cero en el estadio Francisco de la Hera ante el Extremadura. Borja Granero, Gio Zarfino y Kike Márquez marcaron los goles a un guardameta, Carlos Abad, que poco después perdería la titularidad ante Marcos Lavín. Se trataba de un Córdoba CF a la deriva, acuciado por problemas de impagos -¿les suena?-, con una gran batalla judicial entre diversos actores -misma historia- y que perdía ante un rival directo por una permanencia que ya se antojaba utópica. Esta temporada, los procedentes, sin ser tan nefastos, tampoco son halagüeños ante los rivales extremeños: dos empates a uno ante Badajoz y Mérida.

Sin embargo, existe un precedente que sí es positivo para los intereses blanquiverdes. En su única visita al estadio Vicente Sanz de Don Benito, en la temporada 1988/89 dentro del grupo III de Segunda B, el Córdoba CF logró la victoria por 1-2, con dos goles de Ricard. Un vistazo a la alineación de los blanquiverdes aquel 5 de marzo de 1989 hará sonreír a los aficionados más veteranos con nombres como Paco Jémez, Luna Eslava, Perico Campos, Nando, Toni Muñoz, Miguel Ángel Portugal y Anquela.