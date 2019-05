Rafa Navarro: "Al final incluso pudimos empatar"

El técnico del Córdoba, Rafa Navarro, ha analizado en sala de prensa la derrota de su equipo ante Osasuna. Para Navarro “ha habido dos partes bien diferenciadas, en la primera no hemos estado al nivel de lo que requiere un partido en Segunda División, no salimos con la tensión e intensidad necesarias”. No obstante, “a raíz del segundo tiempo dimos otra imagen, apretamos y fuimos un equipo compacto. Al final incluso pudimos empatar”, ha reflexionado el de Ciudad Jardín.

Además, le ha parecido “triste” la imagen desangelada de El Arcángel, con poco más de 2.000 aficionados en las gradas en la despedida de la categoría en el coliseo ribereño. “Estamos recogiendo lo que hemos sembrado. La afición de Córdoba se merece otra cosa y está claro que cuando la grada está así es por algo”, ha asegurado.

Cree que la situación en la tabla del Córdoba es la que se marece tras una temporada en la que “no hemos sido compactos y recibimos muchos goles. Sin dejar la portería a cero en muchos partidos es imposible sumar, y eso es lo que nos ha condenado”.

Respecto a la salida de Andrés Martín en la segunda parte, pese a sus molestias físicas durante la semana, ha reconocido que “no ha podido entrenar mucho, se ejercitó el jueves y no acabó con buenas sensaciones”, aunque ha desvelado que el jugador “me dijo que esperásemos al día del partido, hoy (por ayer) ha llegado con buenas sensaciones, le hemos dado unos minutos y creo que ha estado bien”, ha asegurado Rafa Navarro.

El míster de los blanquiverdes considera “una alegría” el debut del juvenil Moyano, que sustituyó a Bodiger en los últimos minutos del partido. “Le doy la oportunidad a los que trabajan y son responsables, y Moyano se merece ese regalo que le hemos dado, tiene proyección y hay que cuidarle para el futuro, pero su debut es un premio a su temporada con el Córdoba B”, ha finalizado Navarro.