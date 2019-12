Joaquín Zulategui anuncia que demandará a Estepa y Bernabéu

La reacción de Joaquín Zulategui al escrito de los administradores judiciales del Córdoba CF no se ha hecho esperar. Preguntado por este periódico respecto a su relación con las empresas WACC y Sitnosport, y las facturas que esta emitió a la entidad blanquiverde desde febrero a junio del 2018, el empresario navarro indicó que «es un ataque de los administradores judiciales para que no se descubra la verdad. Todo lo que han hecho los administradores huele mal, ya se lo dije al juzgado, y ahora se excusan y atacan con dos mentiras».



De hecho, Joaquín Zulategui adelantó que «pondré una denuncia a Estepa y Bernabéu (los dos administradores judiciales del Córdoba CF) el próximo lunes. Igual que denuncié en su día a León les denunciaré a ellos».



El exsecretario del consejo de administración de la entidad cordobesista carga con dureza contra ambos y defiende su gestión al frente de la empresa WACC durante la relación de trabajo que unió a esta firma con el club en el año 2018. «La factura de WACC por cinco meses fue de 30.000 euros más IVA, son mis honorarios». Reconoce que no había un contrato por escrito, «las facturas respondían a contratos verbales» asegura. Además, recordó que «nunca tuve contrato, cuando me echó León no le pude reclamar nada». Esas facturas responden, siempre según la versión de Zulategui, a trabajos de WACC al Córdoba CF. «Yo era responsable de cuatro áreas en el club: comunicación, comercial, marketing y área social», asegura el navarro.



Por otro lado, dijo de forma categórica que, al contrario de lo que se indica en el informe mensual de los administradores judiciales al juzgado, no era administrador de la empresa Sitnosport en las fechas en que estos denuncian el vaciado patrimonial del Córdoba CF. «Yo no era administrador de esa empresa ni tenía nada que ver. Solo lo soy desde hace un par de meses pero no en ese momento. Cuando le facturó al Córdoba CF yo no tenía nada que ver». De todos modos, Zulategui explicó que Sitnosport «era quien llevaba la dirección deportiva», un área en la que no trabajó el navarro durante su estancia en el Córdoba CF. «No tengo nada que ver con ellos en esas fechas, ni era socio ni nada».