Carlos González, "contento" con la administración judicial en el Córdoba CF

El expresidente del Córdoba CF, Carlos González, se ha mostrado "contento" por la administración judicial del club, ya que "es lo que nosotros pedíamos desde hace mucho tiempo". Además, González se alegra por Jesús León, que queda en libertad sin fianza, porque "ir a la cárcel no es agradable. Por lo menos puede dormir en su casa y estar con su familia, que es donde tiene que estar. Con él no concurre ninguna de las circunstancias para que entrase en la cárcel. Ya no está en el club y no puede seguir delinquiendo ni hay riesgo de fuga. Dentro de lo mal que está, esto ha salido bien para él, para el club y para la ciudad, porque van a entrar los administradores".

Al respecto a la llegada este sábado de los dos administradores dispuestos por el juez, González ha explicado que "el club está en manos de otras personas y funcionará de otra forma", aunque es pesimista con el porvenir económico de la entidad blanquiverde. "Como no consigan dinero difícilmente van a pagar lo que se debe, porque el dinero no cae del cielo. El club sigue igual de mal que ayer en lo económico y los administradores judiciales no llegan con dinero al club".

González ha explicado que los administradores verán la viabilidad del club, que no lo tiene fácil. Porque lleguen los administradores no está todo solucionado, porque el club tiene cero ingresos, y son un coste para el club, porque ellos cobran". Además, "el problema es que no va a poder entrar ninguna inyección económica. Nosotros la administración la pedimos para que no siguiese Jesús. Pero la justicia ha determinado esto y nosotros encantados".

De hecho, se ha explayado en esos problemas económicos a futuro del Córdoba CF. "Veo difícil que haya una viabilidad económica, porque los administradores no conocen el mundo del fútbol, el traer nuevos patrocinadores. Aparte de que el club tenga un gasto regular e ir pagando, tiene que ingresar".

En este respecto ha recordado que el club blanquiverde tiene una serie de embargos que bloquean cualquier ingreso. "¿Cree que Hacienda va a regalar algo porque haya un administrador? Hacienda somos todos y la Agencia Tributaria se ha cargado muchos clubs. Para negociar con Hacienda hay que darle garantías de cobro, lo que le piden a todos los españoles. Si no se pueden presentar no se va a hacer, no perdona a nadie".

Por otro lado, ha manifestado que "hasta hoy el responsable de todo lo que ha pasado en el Córdoba CF es Jesús León. A partir de mañana es el juzgado. Y si a mí me perjudican con su gestión le pediremos responsabilidades, pero espero, deseo y entiendo que no".

Sobre la vía que tiene planteada para recuperar el control de las acciones del Córdoba CF, Carlos González ha explicado que "el que recuperemos el control de las acciones tiene sus plazos y sus tiempos. Yo sigo en la misma posición de ayer. Yo no le puse esta denuncia a Jesús, ni cuando la puso Zulategui había hablado con él. Solo le puse una demanda para que me devolviera el club. La justicia entiende que con los administradores que estaban hasta ahora no había la suficiente garantía de que el club siguiera adelante, pero si entramos nosotros o cualquier otro, tendrán que justificar por qué lo mantienen a los administradores judiciales".

Es más, ha asegurado que "cuando me den la razón los tribunales la administración judicial cesará, porque no tiene ningún sentido que siga. Entonces tendrán que darme una explicación si sigue y por qué sigue".

También ha reconocido que no es posible una junta de accionistas en la que pudiera recuperar el control del paquete mayoritario de acciones, ya que "mientras haya administración judicial no hay consejo, y si no hay consejo qué más nos da que haya junta, no se puede nombrar un nuevo consejo. Por eso los responsables de todo lo que ocurra a partir de ahora son ellos".