Fernando Román se lesiona y podría perderse el estreno liguero

La plantilla del Córdoba sigue preparando el comienzo de la liga, y hoy ha vuelto a los entrenamientos tras el descanso en la jornada de ayer. La sesión estuvo marcada por una alta intensidad, exigida desde el principio por Enrique Martín, que provocó varios lances entre los jugadores. En un choque, Fernando Román recibió un golpe en su tobillo diestro y es duda para el partido del domingo.

La sesión comenzó con trabajo físico, como viene siendo habitual. Los jugadores sudaron la camiseta antes de comenzar a tocar balón. Enrique Martín preparó un ejercicio táctico con tres equipos en el que incidió en la presión y en la salida de balón con solo dos toques. Tras ello, un partido a campo completo de once contra once que ocupó la mayor parte del tiempo de la sesión. El técnico pedía intensidad, y sus chicos respondieron. Sin embargo, en uno de los lances de juego, Fernando Román recibió un golpe en su tobillo diestro, y tuvo que retirarse de la sesión con claros signos de dolor. Aún no ha transcendido el alcance de la lesión, pero el central podría perderse el estreno liguero del domingo ante el Recreativo Granada.

El partido siguió con su curso, aunque el cuerpo técnico tuvo que pedir a Álex Machado, que se entrenaba con el filial, que terminase la sesión con el primer equipo, y así suplir la baja de Román. También fue destacable la figura de Sebastián Castro. El joven costarricense se ejercitó con normalidad con el resto del grupo tras haber estado realizando trabajo específico en El Arcángel en los últimos días. Enrique Martín cuenta con él como centrocampista, ya sea en el pivote o en el interior, debido a que la posición de lateral diestro parece bien cubierta con Fernández y Raúl Cámara. Martín insistió en la salida de la defensa tras el saque del portero, ya que pretende que su zaga se sitúe en la línea del centro del campo para poder efectuar una presión eficaz.

Sebastián Castro, durante el entrenamiento de hoy. A. JIMÉNEZ

Por último, los jugadores realizaron una serie de carreras, tanto en esprint como a trote, antes de retirarse de la sesión. Algunos medios nacionales, conocedores de la delicada situación que vive el Córdoba, se acercaron a la ciudad deportiva para conocer de primera mano las sensaciones de la plantilla. Las cámaras de LaSexta entrevistaron a Enrique Martín, mientras que Javi Flores afirmó estar “muy tranquilo” de cara a la inscripción del equipo.