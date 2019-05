Los exjugadores del Córdoba, preocupados

Los exjugadores del Córdoba se expresaron en redes sociales a través de un comunicado o más bien carta abierta a la afición, en la que, «ante la grave situación por la que atraviesa el club, os hacemos llegar nuestra preocupación e inquietud por el futuro de la entidad blanquiverde»

Los exjugadores cordobesistas, «con la finalidad de recabar la opinión y el sentir» de los aficionados, emplazan a estos «a una reunión informativa, que se celebrará el próximo lunes 13 de mayo, a las 20.30 horas, en un bar de la calle Isla Tabarca».

MIGUEL ÁNGEL TENA

Uno de los exjugadores preocupados por la situación del Córdoba es Miguel Ángel Tena, que entrena actualmente al Juvenil del Villarreal, con el que disputa hoy la final de la Copa de Campeones en Vigo. Tena aseguró ayer a este periódico que «me solidarizo con la situación que están pasando todos los empleados del Córdoba, porque tanto los jugadores como los trabajadores no merecen lo que están viviendo».

Aunque no estará en la reunión del próximo lunes al encontrarse trabajando lejos de Córdoba, el exfutbolista blanquiverde cree que «la imagen que se está dando del club no es la más adecuada, a nivel nacional se está viendo, y cuando antes se solucione la situación mucho mejor, porque hay muchas familias que lo están pasando mal» Además, Tena considera que «una mala temporada deportiva no da lugar a no poder pagarle a tus trabajadores».