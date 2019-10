«Es un punto de inflexión y soy el máximo responsable», admite Martín

Mea culpa. Enrique Martín asumió ayer toda la responsabilidad, o al menos la principal, no solo de la imagen que ofreció el Córdoba CF en su derrota en el Cartogonova, el pasado domingo, sino también de los problemas que está teniendo el conjunto blanquiverde para tener un estilo de juego, una identidad o que, como mínimo, se le pueda identificar, futbolísticamente hablando.



El técnico blanquiverde admitió en la tertulia deportiva de la Cadena Ser que «yo también estoy preocupado» por la situación del equipo, ya que «ha habido momentos en los que nos escudábamos en que tuvimos ocasiones» -en referencia a partidos anteriores de Liga-, pero al final «terminas no teniendo ocasiones, jugando mal y perdiendo». De ahí que, Martín vea la derrota en Cartagena, tanto por el fondo como por la forma como «un punto de inflexión», aunque admitió también ser «el máximo responsable». «Sabenos a qué hemos venido», reconoció el navarro, «la exigencia. No hay excusas, lo afrontamos y asumimos. No hay ‘es que’», zanjó Martín, que situó al Córdoba CF en la pelea «entre los seis primeros» del Grupo IV de Segunda B.



Incluso, Enrique Martín, que ha sido preguntado cada semana desde su llegada por la situación extradeportiva del conjunto blanquiverde, volvió a descartar por completo ningún tipo de influencia en lo deportivo de lo que ocurre en torno al club. Además, de una manera tajante. «No voy a caer en el error, sé lo que hay alrededor» e invitó «a dejarse de tonterías. Alrededor puede haber lo que sea pero la historia es la nuestra. Tenemos que ir con más propiedad» a por los partidos, de ahí que insistiera en que la derrota en Cartagena «deber ser un punto de inflexión y tomar cartas en el asunto» para el encuentro del próximo domingo, en El Arcángel, ante el San Fernando (17,00 horas). Para dejar clara su postura sobre todo lo que rodea al Córdoba CF, Enrique Martín argumentó que «el club ha podido tener un hándicap a la hora de manejar», en referencia a lo extradeportivo, «pero esta es la realidad. No justifico nada. Hay que trabajar e intentar darle la vuelta» a un conjunto blanquiverde que está a dos puntos de las eliminatorias de ascenso a Segunda, a tres puntos del descenso y a siete puntos del liderato.



Profundizando en lo deportivo, con un equipo que ni tiene una identidad ni es capaz de controlar los encuentros, el técnico blanquiverde apeló a tomar «conclusiones» y «quitarnos la careta, desinhibirnos, tener más soltura con la pelota y tener personalidad en el campo. El equipo debe ser un cohete», aseveró el de Campanas, que reconoció que, en un principio mantenía una idea sobre el juego del equipo, pero que éste cambió hace unas semanas, intentando que este manejara más el balón. Dos juegos, «largo y corto», aunque evitó que eso pudiera ser o parecer un cambio de criterio al asegurar que «no me obceco con una sola dinámica. ¿Por qué me voy a cerrar a una sola idea?», se preguntó el técnico blanquiverde. También admitió que una idea que él siempre ha mantenido no se ha cumplido en la medida en la que él ha querido en este Córdoba CF. «He querido siempre que mis equipos apliquen durante los primeros 20 minutos de cada partido una presión agobiante», algo que se ha visto poco en este conjunto blanquiverde.

Dentro de un tono general de autocrítica, tanto para él como para su equipo, Enrique Martín admitió que «seguro que yo he metido la gamba más de una vez con mis decisiones. Yo me pongo el primero en esta película. No me justifico. Sabemos a lo que hemos venido y soy el máximo responsable», insistió.

Finalmente, el entrenador del Córdoba CF habló de su situación en la ciudad. «Estoy fenomenal. Estoy encantado pero lo que quiero es ganar partidos. Me fastidia por la gente. Hay ilusión y ganas y no estamos dando el nivel que podemos dar». Un nivel que tendrá más difícil alcanzar con las bajas que se avecinan para el próximo encuentro, ya que Javi Flores, José Antonio González y Xavi Molina parecen ausencias seguras para el duelo ante el San Fernando. Una final.