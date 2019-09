"Entrenas ha traicionado al presidente y causado un grave perjuicio al Córdoba CF"

Rodríguez Zarza trató de restarle importancia a Magdalena Entrenas, a la que llamó “un mosquito que hace ruido” y de la que dijo que “las ratas son de las primeras en abandonar el barco”. Más allá del estilo hiperbólico y cargado de ironía del nuevo abogado del club, su argumento se basa en que “sus declaraciones son una gran traición al presidente y al club”, y “han causado un grave perjuicio” al Córdoba CF.

Atizó a su antecesora en el cargo jurídico de la entidad blanquiverde al asegurar que “es falso que diga que nunca ha sido abogada de León”, ya que “hace año y medio se nos pidió que estudiásemos si había delito en la gestión de Carlos González, y el informe se puso en disposición de Jesús León y de Oliver, por entonces su socio, y en manos de Magdalena Entrenas, que ya trabajaba en colaboración con Jesús León”. De hecho, recordó que “miente cuando dice que nunca ha sido abogada de Jesús León, entró al club como consejera representando a una de las sociedades de León”.

"SE VA A DENUNCIAR A LA SEÑORA ENTRENAS"

Además, Rodríguez Zarza adelantó que “se va a denunciar a la señora Entrenas para que restituya el libro de socios, y para pedirle daños y perjuicios por sus manifestaciones públicas”. Incluso, dijo que “estamos jurídicamente en una situación muy interesante, a nivel profesional me divierto mucho con estos casos”.

Acto seguido, tras recordar que “sus horas en el Córdoba CF están acabadas”, le invitó a dimitir como consejera, aunque rechazó que vaya a convocarse una junta de accionistas extraordinaria para tal efecto. Eso sí, reconoció que el club no puede convocar un consejo de administración porque Entrenas tendría derecho a acudir. “No podemos convocarlo con una persona que revela secretos profesionales, puede poner en peligro al club”. Por otro lado, acusó a Entrenas de un “profundo desconocimiento del derecho, pidiendo papeles que no le corresponde tener y solicitando documentos que pueden generar revuelo en la entidad. No queremos que obtenga información y cometa más delitos”.

"ESTABAN NEGOCIANDO DESCABEZAR A JESÚS LEÓN"

No obstante, apuntó a que Entrenas “se puso en manos de Luis Oliver y entendió que ella, como futura presidenta, iba a hacerse cargo de la entidad. Oliver vendría a ocupar el puesto de director general y González sería el propietario. Ha intentado por varios medios quitar a León y quedarse ella como presidenta”. Y puso un ejemplo. Enseñó una fotografía a los medios presentes en la que aparecen Entrenas y Luis Oliver en el césped del campo del Extremadura, durante la visita que realizó allí en marzo como representante del Córdoba CF. “Dice que fue recibida por Oliver en Extremadura de forma bochornosa. Sin embargo, la recibió a pie de campo, con risas y con sonrisas”. Sin embargo, argumentó que “a pie de campo ya estaban negociando descabezar a Jesús León del club y quedarse ella de presidenta con Oliver y González”.

Mucho más comedido fue al referirse al también consejero y exdirector general del Córdoba CF, Alfredo García Amado. “No tengo ningún problema con él y la entidad tampoco. Nos consta que ha estado en el ámbito de doña Magdalena y que ha mantenido reuniones dentro de este complot. Nos consta que tiene una connivencia con ellos. Pero el club no va a acometer acciones legales contra García Amado”.