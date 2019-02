Curro Torres: "Si no mantenemos la concentración es muy complicado"

El técnico del Córdoba, Curro Torres, compareció en la sala de prensa del estadio de los Juegos del Mediterráneo. Lo hizo tras una nueva derrota de su equipo, por la que pidió «disculpas por no haber conseguido lo que veníamos buscando» a los alrededor de 400 aficionados blanquiverdes que acudieron al estadio del Almería. El de Ahlen afirmó que «si no mantenemos la concentración durante los 90 minutos y somos contundentes en las dos áreas, es muy complicado conseguir los tres puntos». Incidió en ese aspecto para explicar la derrota, ya que «el equipo muestra por momentos una actitud muy buena, pero no fuimos todo lo efectivos que debemos ser en las dos áreas».

Cuestionado sobre cuál es la solución para que el Córdoba comience a ganar y a acercarse a la permanencia, Curro Torres apeló al trabajo. «Estos son los jugadores que tienen que sacar al Córdoba adelante y sigo confiando en que los chicos van a seguir haciéndolo lo mejor que pueda». Aunque reconoció que es «muy complicado» que, «después de empezar bien un partido, te vuelvan a remontar, sabiendo lo que nos estamos jugando». De hecho, manifestó que el vestuario está «decepcionado y jodido» porque «nos cuesta muchísimo hacer un gol y el resto de equipos tienen demasiadas facilidades en marcarnos, demasiadas», recalcó Torres.

Finalmente, preguntado sobre si se ve preparado para sacar al Córdoba del descenso, Curro dijo que «por supuesto», añadiendo que «sigo trabajando para poder sacar a mi equipo de la situación en la que está».