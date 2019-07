El Córdoba ficha a Javi Flores

El Córdoba ha anunciado el fichaje de Javi Flores, centrocampista cordobés de 33 años procedente del Elche y que regresa al club en el que se formó. Flores, que firma por las próximas tres temporadas, salió del club blanquiverde hace ocho años.

Antes, había conseguido un histórico ascenso a Segunda en El Arcángel, en 2007, en su segunda temporada con el primer equipo. Fue un referente cordobesista durante cuatro temporadas en Segunda antes de marchar al Getafe y, del club azulón, al Elche, con el que logró un ascenso a Primera en el 2013 y jugó en la máxima categoría del fútbol profesional en la 2013/14.

Tras pasar por el Murcia y el Hércules, Javi Flores regresó al Elche en la 2017/18 para lograr otro ascenso con el equipo ilicitano, en la 2017/18. Jugó la pasada temporada en Segunda y regresa ahora al club de su ciudad para tratar de lograr un nuevo ascenso a la categoría de plata, en una temporada 2018/19 en la que será un buque insignia del vestuario y del proyecto.

No sería la primera vez que Javi Flores ascienda con el Córdoba a Segunda. Con solo 20 años formó parte de la plantilla del ascenso de Huesca en 2007, con una escuadra formada por jugadores que ya son leyenda en el club blanquiverde. Pierini, Asen, Javi Moreno y Arteaga, entre otros, fueron compañeros de Javi Flores en aquel ascenso.

Una de las cosas que dijo Javi Flores la última entrevista como jugador, en Diario Córdoba, fue: "Son 18 años en el club, que se dice pronto, me ha dado tiempo a hacer de todo, colgar redes, pintar campos, hacer bocadillos, recoger pelotas, ser jugador. Me voy porque el club no cuenta conmigo, lo único que deseo es que le pase lo mejor al Córdoba.

Ahora, ocho años después, ha dejado un comunicado en sus redes sociales en el que se despide de la afición del Elche, club que le ha marcado en dos etapas distintas, y otro de alegría por su regreso al club de sus amores. "Vuelvo a mi tierra, Córdoba, y al equipo en el que me crié. El fútbol son retos y ahora sumo uno nuevo volviendo a casa después de muchos años".