Córdoba CF: ¿un ascenso en solo 27 encuentros?

El Córdoba CF ya conoce el camino a Segunda División. Al menos, el borrador que ha enviado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a las territoriales y del que tienen conocimiento los propios clubs para la temporada 20-21. Ahora, dicho borrador deberá ratificarse el próximo lunes, cuando el organismo lo someterá a aprobación definitiva para proceder al sorteo del calendario justo una semana después, el lunes 14 de septiembre. La fecha que se maneja en la RFEF como la del inicio de competición es la del próximo 18 de octubre, pero lo cierto es que, tal y como está planteada dicha competición, bien podría adaptarse a un periodo de tiempo que oscile desde el primer fin de semana de enero del 2020 hasta el último de junio. Justo ahí se suman 26 fines de semana, prácticamente los que se necesitarían para dilucidar tanto los ascensos a Segunda como las promociones a la futura Segunda B Pro, así como los descensos a Tercera División.

En principio, la RFEF ha subdividido los cinco grupos de Segunda B en diez subrgupos de diez equipos, aunque dos de ellos tendrán 11 para acoger a los 102 clubs que iniciarán esta campaña la categoría de bronce del fútbol español. Ese formato inicial consta de 18 jornadas, ya que en el caso del Córdoba CF como ejemplo, los blanquiverdes deberán medirse a ida y vuelta a los tres filiales (Sevilla, Betis y Granada), los cuatro murcianos (Murcia, UCAM, Yeclano y Lorca Deportiva), el Ejido 2012 y el Linares Deportivo. Los tres primeros de este Subgrupo conformarán con los otros tres primeros del Subgrupo A una miniliguilla de seis equipos. Pero contarán los resultados que se hayan obtenido con los dos equipos que acompañan desde la primera fase.

Es decir, al Córdoba CF solo le vandrían los puntos obtenidos contra el segundo y el tercero de su Subgrupo, con los que obviamente no tendría que volver a enfrentarse. Así, en esa segunda fase le esperan seis partidos, los correspondientes a los tres primeros clasificados del otro Subgrupo. De los cinco grupos de seis equipos que disputan esa segunda fase se clasificarán para los play-off de ascenso los tres primeros clasificados y el mejor cuarto, por lo que se tendrían los 16 rivales que tradicionalmente inician las eliminatorias para llegar hasta la Segunda División A. A partir de ahí, la propuesta definitiva difiere. Más allá de buscar esa «prima» a los campeones de cada grupo, no parece aún claro si las eliminatorias serían a ida y vuelta o se plantearían a imagen y semejanza de lo ocurrido este verano, con las eliminatorias de ascenso al fútbol de plata: partido único primando al mejor clasificado en caso de empate. De hecho, no se descarta la posibilidad de reunir en una «burbuja» a los 16 equipos o hacerlo en dos o cuatro centros para que compitan. Todo dependerá de la situación real del país en lo que a la pandemia se refiere.

Pero en caso de que la fase definitiva, la eliminatoria, se haga a imagen y semejanza de este verano del 2020, el camino del Córdoba CF sería un esprín contínuo: 18 encuentros en la primera fase. Otros seis en la segunda. Y, finalmeente, tres eliminatorias a un solo encuentro en el que tendría ventaja en caso de quedar primero de grupo, al menos, en esa segunda fase. 27 encuentros que jalonarían el regreso a Segunda División. A correr.