Un acelerón de diez jornadas

El tiempo, que otorga más perspectiva, dictará sentencia, pero si no la más complicada en su historia, la temporada 2019/20 estará entre las más difíciles del Córdoba CF. Por si fueran pocos los contratiempos vividos en la entidad blanquiverde en los últimos meses, este parón liguero a causa de la pandemia de coronavirus le ha dejado un horizonte nada fácil. En caso de que se puedan disputar las diez últimas jornadas, el panorama para los cordobesistas será complicado si se miran las estadísticas.



En lo que se lleva de siglo XXI, el mínimo de puntos para entrar en las eliminatorias de ascenso es de 64,3. Los números oscilan entre el play off más caro, el de la temporada 2013/14, en el que el Cádiz fue cuarto clasificado con 71 puntos, a los más baratos, el obtenido por el Lucena, una campaña antes, que entró en los play off con tan solo 59 puntos, los mismos que el Ceuta, de la temporada 2000/01. Aunque es cierto que el sistema prima al primer clasificado por tener una oportunidad más, y directa, para llegar a la Segunda División, tampoco se puede obviar que el Extremadura de la temporada 2017/18 entró en los play off con tan solo 60 puntos (igual que el Linares de la campaña 2005/06) y llegó al fútbol profesional. Precisamente, de la mano del actual entrenador del Córdoba CF, Juan Sabas.



Pero si se miran los números globales de la categoría en lo que va de siglo, está claro que el conjunto blanquiverde debería llegar, como mínimo, a esos 64-65 puntos, es decir, 19 o 20 puntos más de los 45 que ha sumado hasta ahora. Y si pretende asegurarse su participación en la fase final por la lucha por el ascenso tendría que llegar a los 21, por lo tanto, siete triunfos en las diez jornadas que restan por disputar.

Un esprín en el que estaría obligado a ganar todos los encuentros que dispute en El Arcángel, en donde ha de recibir al Talavera, UCAM Murcia, Don Benito, Balompédica Linense y Recreativo de Huelva. De los cinco, cuatro se encuentran en la segunda mitad de la tabla clasificatoria. Pero ese pleno de triunfos en casa no garantizaría a los cordobesistas entrar en los play off, para lo que necesitarían dos triunfos más en los cinco viajes que han de realizar: San Fernando, Villarrobledo, Mérida, Sanlúcar de Barrameda y Marbella. Está claro que el primero, a San Fernando, y el último, a Marbella, son los más comprometidos, mientras que los otros tres son equipos que luchan por no caer a Tercera División.



Lo que sí parece relativamente claro es que, en caso de que haya reinicio liguero, el Córdoba CF tendrá que realizar un acelerón sobresaliente si pretende lograr el primer objetivo, que no es otro que el entrar en la lucha por el ascenso a Segunda. Y también sería evidente que, en caso de que ese esprín sea exitoso, el conjunto blanquiverde llegaría a las eliminatorias subido en una ola de la que sería difícil descabalgarle.