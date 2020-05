Agustín Jiménez: "El campo no puede sustentarse con una contratación del XIX"

--¿Cuáles son los principales problemas que ha observado como organización durante esta crisis?

--La falta de coordinación y de información e incluso el desconocimiento de la magnitud del problema a nivel de empresa, pero también de administraciones. CCOO ha dado respuesta no solo a trabajadores y trabajadoras sino a empresas que no sabían cómo proceder frente a la pandemia del covid-19 y a los que las propias administraciones no daban respuesta.

--¿Qué medidas han adoptado para hacer frente a la crisis sanitaria?

--CCOO ha habilitado el teléfono 954287755 para que las trabajadoras y trabajadores que tengan alguna duda de carácter laboral relacionada con la situación de alarma reciban información y asesoramiento. Además hemos elaborado diverso material informativo dirigido a las personas afectadas por un ERTE y sobre las medidas de protección y prevención frente al coronavirus en los centros de trabajo. También hemos trabajado en una propuesta de 40 medidas para salir reforzados de esta crisis y hacer frente al desempleo generado durante la misma.

--¿Qué piden a las administraciones para volver a la nueva normalidad?

--Reclamamos más vigilancia y control a la inspección de trabajo. CCOO también estará, lógicamente, vigilante, tanto para el cumplimiento de la legalidad laboral como para el de las medidas sanitarias establecidas frente a la pandemia. Hay que apoyar a los productos cordobeses y a las empresas que están haciendo un esfuerzo por mantener el empleo. establecer medidas y líneas de ayudas que fomenten la generación de valor añadido, fomentando que esos productos se transformen en nuestra provincia. Eso revertirá en empleos de calidad y en el fortalecimiento del empleo en Córdoba, dado que otro de los sectores más influyentes de la economía cordobesa, el turismo, va estar tocado por un tiempo hasta que se resuelva la crisis sanitaria.

--¿Por qué hay que consumir productos cordobeses y qué valores destacaría de la agricultura y ganadería cordobesas?

--Porque el consumo interno genera riqueza, desarrollo y empleo, genera oportunidades de futuro. Yo destacaría la gran calidad de nuestros productos agrícolas y ganaderos pero echo en falta más cultura empresarial y más honestidad por parte de algunos empresarios. El campo no puede sustentarse en un modelo de contratación del siglo XIX con personas trabajadoras pobres, que trabajan en condiciones muy duras sin apenas derechos.