El aceite de las DO cordobesas pierde un 3,41% de valor de mercado en un año

El peso en el mercado del aceite de oliva virgen con denominación de origen cordobés ha caído un 3,41% en el último año, según se recoge en el informe sobre las denominaciones de origen elaborado por el Ministerio de Agricultura con datos del año 2018. En este informe se recoge que el peso en el mercado de las denominaciones de origen cordobesas (Montoro-Adamuz, Lucena, Baena y Priego) era del 25,98% sobre el total nacional, porcentaje que se queda un 3,41% por debajo del año 2017, cuando este mismo informe indicaba que el valor que representaba el aceite de las DO cordobesas representaba el 29,3% del total nacional.

Esta caída es consecuencia de las menores ventas registradas, pues en el informe se recoge que de un total de 142,49 millones de euros vendidos por todas las DO de aceite de oliva de España, la suma total de las cuatro de Córdoba alcanzaban 37,01 millones. Esta cifra también se queda tres millones de euros por debajo de la recogida en el informe ministerial del ejercicio precedente, cuando las ventas llegaron a los 40,27 millones de euros, sobre un total de 137,45 de toda España. Destaca entre todas las denominaciones cordobesas, por su producción y venta, la de Baena, donde se produjo en el año 2018 un total de 35.903,65 toneladas de aceite de oliva virgen extra protegido por la DO, siendo con esos datos el marco que más aceite produce de toda España con el citado marchamo de calidad, con mucha diferencia sobre la segunda zona que es Sierra Mágina, donde se han podido amparar un total de 8.800 toneladas. Aún así, no es Baena la DO que más beneficio le saca a su producción, puesto que la catalana de Siurana facturó 31,12 millones, frente a los 23,84 de Baena, que queda en segundo lugar nacional. Aún así, esta denominación cordobesa ha bajado su rendimiento económico en cuatro millones, puesto que en la campaña anterior las ventas de aceite amparado por este consejo regulador llegaron a los 27,2 millones.

Por facturación, la segunda denominación cordobesa mejor situada es Priego de Córdoba, que el año pasado facturó 12,96 millones de euros, según el ministerio, en las ventas de aceite de oliva virgen extra con la DO de Priego de Córdoba, cifra ligeramente superior a la del año pasado, cuando se vendió aceite por valor de 12,81 millones de euros. Los casos de Lucena y Montoro-Adamuz son mucho menos significativos, pues sus ventas fueron en el año 2018 de 0,13 millones y 0,08 millones respectivamente, cifras que apenas cambian respecto al año anterior, puesto que ambas registraron 0,12 millones. La producción total de aceite de oliva virgen y virgen extra elaborado conforme al pliego de condiciones de las distintas DO de la provincia ascendió en el 2018 a 85.673,95 toneladas, de las que finalmente solo 35.098,61 consiguieron salir al mercado con el marchamo de calidad de la DO. Esta cifra final es un 23,3% inferior a la del año anterior, cuando con una cifra similar de producción (85.639.38 toneladas) se comercializaron 47.066 toneladas de aceite de oliva certificado por las denominaciones correspondientes.

Las cuatro denominaciones de origen de Córdoba reúnen a 22,999 agricultores de la provincia, que representan 168.547 hectáreas de terreno cultivado. La más extensa es la de Baena con 60.000 hectáreas y 8.078 agricultores, seguida de la de Lucena con 56.142 hectáreas y 6.389 olivareros. La tercera en extensión es Priego de Córdoba, que agrupa 29.628 hectáreas de terreno, donde cultivan sus olivos 6.248 agricultores. Montoro-Adamuz es la denominación menos extensa, con una superficie total de 22.777 hectáreas repartidas entre 2.284 productores de aceite.

En cuanto a las almazaras acogidas a las citadas denominaciones de origen en Córdoba, según los datos del ministerio son 44, de las que la mayor parte se encuentran en la zona de Baena, con 18; seguida de Priego, con 12; Lucena, con 8 y Montoro-Adamuz, con 6. Si hablamos de empresas envasadoras o comercializadoras, el total de las cuatro denominaciones cordobesas es de 49 plantas, de las que 30 pertenecen a la DO de Baena; 12 a la de Priego; 4 a la de Lucena y 3 a Montoro-Adamuz.