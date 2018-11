Susana Díaz pide en Córdoba «parar a la derecha» para no frenar a Andalucía

Más de 900 personas --algunas de las cuales tuvieron que quedarse fuera-- acudieron ayer al Palacio de Congresos de Córdoba para asistir al primer mitin en campaña de Susana Díaz en la ciudad. La candidata socialista, que dedicó toda la jornada de ayer a la provincia, pidió el voto para «parar a la derecha» y para que «nadie frene a Andalucía». La presidenta andaluza, que estuvo precedida en la palabra por la alcaldesa, Isabel Ambrosio; el secretario provincial, Antonio Ruiz, y el candidato Juan Pablo Durán, dijo que «ha cumplido con Córdoba» y que se les ha quedado «chico» el programa electoral. Además, volvió a ofrecer «alegría» frente a la «campaña ceniza de una coalición de perdedores negativos» y destacó el blindaje y los avances en sanidad, educación y dependencia.

Díaz, que se mostró convencida de que ganará el 2-D y reiteró «la necesidad» de ganar, afirmó que llega a Córdoba con los deberes hechos y repasó los proyectos concluidos en la legislatura, como el Centro de Creación Contemporánea, la remodelación del Palacio de Congresos y la de la Sinagoga, el hospital de Lucena o la ampliación del de Palma. Además, prometió bonificar el cercanías y abaratar el transporte de los universitarios de pueblos que deben desplazarse a la capital.

UNA CAMPAÑA SIN INSULTOS / En su empeño en diferenciarse de los dos bloques que, según Díaz, constriñen al PSOE a izquierda y derecha, afirmó que ellos no tienen necesidad de insultar a nadie y aseguró que no lo harán de aquí al 2-D. La socialista insistió en la idea de que, por un lado, «está el bloque de coalición de izquierdas y, por otro, el matrimonio mal avenido» formado por PP y Cs, que «están pidiendo el voto pero solo para que no gobierne el PSOE y para que yo no sea presidenta». Frente a esto, Díaz dice que el PSOE tiene «la obligación de ganar» para que nadie bloquee Andalucía. En esta línea, la presidenta se dirigió a los cordobeses progresistas para pedirles que le ayuden a hacerlo de manera amplia, para que «la voz de Andalucía se escuche con claridad, para parar a la derecha, que no gobierna en Andalucía porque los andaluces votan lo que quieren, porque hay algo que todo el mundo sabe, hasta el que no nos vota, que si hay un partido de los andaluces, con acento andaluz, es el PSOE-A», afirmó.

Durán, por su parte, ahondó en ese sentir al decir que Andalucía «nunca será gobernada ni desde el odio ni desde el insulto, sino que para gobernarla hay que amarla y quererla, algo que hasta ahora solo ha hecho el PSOE». Sin ambages, Antonio Ruiz replicó que «demasiado tiempo gobernó la derecha más rancia, que vuelve ahora con Vox y que admira Casado, y que tuvo bajo el yugo y la opresión» a Andalucía. La alcaldesa, por su parte, le recordó a Díaz la importancia de la logística para Córdoba y dijo que la presidenta «representa el respeto y el compromiso por esta tierra».

Díaz, con Ruiz, Ambrosio y Durán, anoche en Córdoba. SÁNCHEZ MORENO

EN LA PROVINCIA / En Palma del Río, Díaz reiteró su llamada «a la responsabilidad de las fuerzas políticas para que no bloqueen y respeten el voto de los andaluces» el 2-D. En su visita a la sede de Apannedis, calificó la asociación como «un modelo referente en la atención a la diversidad», y recordó que «cuando nos propusimos blindar la atención a nuestros niños nos ayudaron mucho». Ahora, añadió, «estamos en un momento distinto, tenemos más oxígeno, hay que ampliar», informa Elisa Manzano.

En Montilla, Díaz pudo conocer detalles de los «macroproyectos» de futuro que plantea la firma Rioma, una empresa con 40 años de historia que se ha convertido en un referente internacional por su innovación, y que pasan por la puesta en marcha de una fábrica de urdidos y tizaje para fabricar tejidos naturales, orgánicos y técnicos; así como la creación de una empresa dedicada a los bordados de tejidos naturales y orgánicos con hilos de seda, lana, algodón y otras materias naturales. Un proyecto que, como explicó el fundador y presidente de Rioma, José Ríos, pretende «generar riqueza en el entorno, y que la zona geográfica sea un referente textil en Europa y en el mundo», según informa Juan Pablo Bellido. Díaz también mantuvo un encuentro con la asociación de familiares de enfermos de alzheimer en Lucena.