Díaz pide que las andaluzas no se consideren la primera vuelta de las generales

La candidata a la reelección como presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reiterado su llamada “a la responsabilidad de las fuerzas políticas para que no bloqueen y respeten el voto de los andaluces” el 2 de diciembre. En su primera parada de la jornada de hoy, en Palma del Río, la presidenta andaluza ha lanzado un dardo a los líderes del PP y Ciudadanos, de los que ha dicho que, “aunque no se aguantan, no les importaría repetir elecciones”, por lo que, ha dicho, “votar a Ciudadanos es votar al PP”. También ha pedido que las andaluzas no se consideren como la primera vuelta de las generales. En su visita a la sede de Apannedis, Susana Díaz lo ha calificado como “un modelo referente en la atención a la diversidad”, y ha recordado que “cuando nos propusimos blindar la atención a nuestros niños nos ayudaron mucho”. Ahora, ha añadido, “estamos en un momento distinto, tenemos más oxígeno y hay que ampliar”.

La candidata socialista también se ha referido a las declaraciones del candidato del PP, Juanma Moreno, en Palma, en las que ha criticado que la ciudad representa “la gestión socialista, como feudo del PSOE”, y sobre ellas ha apuntado que “son fruto de la ignorancia o la mala fe, o una combinación de ambas”, sobre todo cuando “colocaron a Zoido, candidato por Sevilla, en sus pancartas electorales”. De Palma, la presidenta de la Junta ha resaltado que “compite con las naranjas de Valencia y se instalan fábricas, es un municipio comprometido con la juventud, la cultura y la igualdad”.

Susana Díaz durante su visita a un centro municipal de servicios sociales en Palma del Río. Foto: E. M.