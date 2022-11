La selección inglesa afronta este viernes (20.00 horas) la segunda jornada del Grupo B del Mundial de Qatar ante Estados Unidos, en un duelo en el que podrían confirmar su presencia en los octavos de final si consiguen los tres puntos, ante un rival al que nunca han vencido en la Copa del Mundo y que también quiere 'arañar' algo positivo para seguir con opciones reales.

Los 'Three Lions' maravillaron y golearon (6-2) en su debut en Qatar a Irán, con una puesta en escena exultante de una de las candidatas a luchar hasta el final por el título. Con algo más de dudas en defensa, la fase ofensiva de los ingleses es envidiable, con velocidad, verticalidad y mucha efectividad.

El centrocampista 'box to box' del Borussia Dortmund Jude Bellingham fue uno de los nombres destacados por su versatilidad y capacidad para construir, esforzarse e incluso marcar. Gareth Southgate tendrá las dudas de Harry Maguire, que tuvo que ser sustituido en el encuentro ante Irán, y James Maddison, con un Harry Kane ya recuperado. No se prevén demasiados cambios en el 'once', con la misión de no imitar las sorpresas de otras 'grandes' como Argentina o Alemania.

Los ingleses, líderes del Grupo B con tres puntos, acallaron las dudas que generó una horrenda Liga de Naciones -no ganaron ningún partido- con una contundente victoria, que querrán extender ante Estados Unidos y dejar claro que no fue flor de un día. No obstante, el primer examen frente a los iraníes era muy asequible, por lo que la segunda prueba parece que requerirá más esfuerzo.

Existen dos precedentes de este duelo en Copas del Mundo, y en ninguno de ellos ganó Inglaterra. El primero de ellos data de 1950, en el Mundial de Brasil, cuando los estadounidenses escribieron el 'Milagro de Belo Horizonte', imponiéndose por 1-0 a los 'Tres Leones', uno de los mayores batacazos mundialistas. Mientras que en 2010, aunque los ingleses de adelantaron a las primeras de cambio, Dempsey empató antes del descanso, para privar de un triunfo a los de Fabio Capello en su debut en Sudáfrica.

A estos antecedentes se agarra una selección estadounidense muy atractiva, con mucha electricidad en ataque, pero que pecó de inocente en el estreno en Catar. Su primera parte ante Gales fue más que correcta, con oportunidades para irse al descanso con más de un gol de ventaja. Pero perdonar sale caro, y al final solo pudieron empatar (1-1) ante el combinado liderado por Gareth Bale.

La verticalidad de Christian Pulisic y Giovanni Reyna en los extremos y el olfato goleador de Timothy Weah, autor del gol del debut, serán el 'dolor de muelas' de la defensa inglesa. A lo que hay que sumar el trabajo de centrocampistas como Mackenie o Musa, del Valencia.

Una derrota dejaría a los estadounidenses con muy pocas opciones de avanzar a octavos, con el último partido de esta fase -ante Irán- como única oportunidad, siempre dependiendo de los resultados de Gales, principal rival por la segunda plaza. Ahora son segundos con una unidad, aunque empatados con los 'Dragones Rojos'.