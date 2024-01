Carlos Sainz se encuentra en Arabia Saudí disputando el Rally Dakar, una de las carreras automovilística máss duras dle mundo. El piloto madrileño, que está firmando una gran primera semana de competición que le mantiene con opciones de victoria, ha sido noticia también por un comentario realizado en un corrillo antes de la etapa.

Carlos Sainz opina sobre Pedro Sánchez

En un vídeo publicado por la cuenta de Carburando TV, se puede ver a Carlos Sainz junto al piloto Nani Roma hablando en inglés con otros compañeros del Dakar. La informal conversación, que discurre entre risas y con Roma poniendo el brazo por encima al 'Matador', aborda la situación en Cataluña y la relación entre el Gobierno y el independentismo.

Roma bromea señalando que le pondrá a Sainz "una estelada por encima". Ante esto, un compañero afirma que la situación ahora está más tranquila, lo que provoca la reacción inmediata de Sainz: "no, no, no", dice mientras tuerce el gesto. "Our president is an asshole", se le oye decir mientras se coloca la gorra, es decir, "nuestro presidente es un gilipollas".

En el corrillo, previo al arranque de la etapa, también se encuentran los españoles Kevin Benavides (ganador de la anterior edición) y David Castera (ex piloto y director del Dakar).

Reacciones

Rápidamente el vídeo se ha viralizado y ha sido muy comentado en redes sociales. Algunos han elogiado las palabras del campeón del mundo de rallye, mientras que otros han hecho todo lo contrario. Cabe recordar que no es la primera vez que el piloto se pronuncia sobre el panorama político. Una de las más recientes fue cuando en una entrevista el pasado mes de noviembre consideró "preocupante" la situación del país y lamentó que los dos grandes partidos no se sentaran a llegar a acuerdos.