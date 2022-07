Prudencia y respeto

Estamos en el último fin de semana de julio, por lo que habrá muchos desplazamientos, tanto de los que comienzan las vacaciones, como de loa que las acaban. Por eso quiero reiterar los consejos que se suelen dar por esta época: una buena revisión del vehículo, planificar bien el viaje, y sobre todo prudencia en los desplazamientos, tanto los largos como los cortos en el lugar de destino. Y también es importante el respeto para con los otros conductores. Un ejemplo: llevo muchos años conduciendo motos de distinto tipo, y en los últimos meses he podido comprobar que cada vez se respeta menos a los usuarios de vehículos de dos ruedas.

Podrán decir eso de que «los de las motos es que van como locos», pero es una minoría, y sin embargo no son pocos los conductores de coches que cuando ven una moto de pequeña cilindrada acercarse a una rotonda, aceleran porque piensan que les da tiempo…Hace poco vine desde El Higuerón a Córdoba con una moto veterana de 350 cc, y desde el primer momento se colocó detrás de mí un todo terreno, bastante cerca, en las rotondas intentaba cortar por el carril central, y yo seguía en el de fuera, preocupado por que no me alcanzara. Como me dijo hace muchos años don Pedro Alcántara, un magnífico Jefe Provincial de Tráfico, es simplemente un tema de educación (en este caso vial) y de respetar a los otros conductores.