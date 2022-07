La electrificación ha creado una brecha insalvable entre las dos Europas. El norte lidera una transición para la que los países del sur todavía no están preparados. Falta infraestructura y el nivel adquisitivo de los ciudadanos no les permite dar el salto a una tecnología cara y poco funcional. Además, en España, más del 60% de la población vive en edificios y sus garajes no están preparados para la nueva era cero emisiones. Incluso en nuestro territorio, y tal como han desvelado los datos del barómetro de emovili, existen ciudades con un índice ínfimo de matriculaciones de vehículos eléctricos. Madrid, sin embargo, lidera esta transformación y las causas residen, principalmente, en las ayudas y la inversión pública.

Durante los primeros seis meses de 2022, se han matriculado 38.467 turismos eléctricos e híbridos enchufables. Es decir, modelos con el distintivo cero de la DGT y que pueden circular durante un amplio rango de kilómetros sin emitir un solo gramo de CO2. Durante los tres primeros meses se vendieron 17.929 modelos, una tendencia que siguió al alza de abril a junio con un crecimiento del 15% y 20.539 unidades matriculadas. El anuncio de la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones en 2023, una decisión que pone en jaque a tres de cada cuatro coches que circulan por la ciudad, ha incitado al comprador. Un cambio en la tendencia que también ha afectado al precio del vehículo eléctrico de segunda mano, que se ha situado su precio medio en 34.326 euros. Más allá de la polémica con los vehículos PHEV, que se encuentran en el punto de mira de algunas asociaciones por su dudosa homologación, el crecimiento en matriculaciones es notable y variable en función del territorio español en el que nos encontremos. Madrid a la cabeza Emovili es una empresa especializada en la movilidad eléctrica y energía solar fotovoltaica. Con el fin de entender mejor el mercado, ha realizado un estudio de las matriculaciones semestrales de vehículos eléctricos y, tal como muestran las estadísticas: existen dos Españas. Los datos de Aedive (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico) demuestran que Madrid es la Comunidad Autónoma en la que más vehículos con distintivo cero se han matriculado, con un total de 17.613 unidades. Le sigue Cataluña, con 5.613 unidades, y Valencia, con únicamente un 8% de la cuota. Los resultados del top 10 quedan así: Este mismo estudio analiza las marcas que más se han matriculado y coloca a Mercedes, con 4.100 matriculaciones, como la preferida del segmento con distintivo cero. Le sigue Peugeot, con 3.377 matriculaciones y KIA, en tercer lugar, con 3.061 vehículos matriculados. No es por la infraestructura Un mapa que muestra claramente la importancia e impacto de las normativas anticontaminación de las principales ciudades españolas. Unas leyes que empujan a los ciudadanos a una transición para la que demandan infraestructuras, una pieza clave de esta nueva era en la que España va por la cola. Lo curioso de estos datos es que Madrid no lidera ese ranking, que sí encabeza Cataluña con 3.549 puntos de recarga que suponen el 26,4% de los existentes en España. En este caso, Valencia va segundo con 1.661 puntos y 31.289 en camino para 2030. Madrid, en cambio, se conforma con 1.601 enchufes a los que se deberían sumar 16.655 a lo largo de 2022 y 2023. La duda entonces es: ¿Por qué se venden más eléctricos en Madrid? Una cuestión para la que existen diversos factores. El principal motivo es la presencia de servicios carsharing como Car2Go o Emov en la capital, que no se dan en la ciudad catalana. Este tipo de vehículo compartido no solo suma unidades al parque total, también es el mejor banco de pruebas para que usuarios den el salto a la movilidad cero emisiones. Además, las ayudas por la adquisición de vehículos eficientes es mayor en Madrid. Hablamos del plan MUS de la Comunidad que se dotó de 2 millones de euros y apenas duró cinco días. Gracias a esta subvención, se matricularon 269 eléctricos y 130 híbridos enchufables en menos de una semana. Un éxito que animó al consistorio a renovar los fondos y ampliarlos en un millón más.