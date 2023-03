El lince es un predador que se alimenta en un 80% de conejos y, además, es capaz de buscar sustento con otras muchas especies que se encuentran en su hábitat, pero en algunas ocasiones suele entrar en recintos como granjas o corrales para nutrirse con las aves y animales existentes en ellas. Así lo ha explicado este sábado a Diario CÓRDOBA Javier Salcedo, coordinador regional del Plan de Recuperación del Lince Ibérico de Andalucía, que aunque reconoce que no es lo habitual, «se producen de vez en cuando» sucesos como el ocurrido el jueves en la finca El Blanquillo, de Córdoba, donde un lince ibérico acabó con doce gallinas.

Explica el experto que pese a ser un animal carnívoro, «no tiene una especial capacidad de generar conflictos» como el de Córdoba, «pero a veces los causa». Por ello, desde el año 2021 la Consejería de Medio Ambiente de la Junta tiene previstas indemnizaciones para los ganaderos que puedan sufrir este tipo de percances.

Apenas se conoció la presencia de este felino en las proximidades de la ciudad, el propietario de la parcela, Alfonso Ruiz, informó a Medio Ambiente para que tomara medidas, que, por el momento, no han dado resultado. El procedimiento elegido es el de la colocación de cámaras para intentar ver los movimientos del animal para capturarlo con una jaula. Sin embargo, el experto señala que no es seguro que se consiga apresarlo, porque no es un animal con rutinas establecidas. «Puede que haya bajado buscando alimentación y después siga su camino sin volver a entrar en el mismo lugar». De hecho, el ganadero señaló este sábado a Diario CÓRDOBA después de su percance que lo ha vuelto a ver «andando tan tranquilo por unas piedras cerca de la carretera en dirección a la zona del aeropuerto».

Los linces, señala Javier Salcedo, tienen una gran capacidad de movimiento. Se dio el caso de uno, llamado Litio, que tenía su origen en el sur de Portugal y fue localizado en Barcelona.

En este caso, señala Salcedo que se desconoce la procedencia, porque hay colonias en el Guadalmellato, en Cardeña, Guadalmez y Montoro, y, recientemente, también se ha creado la de la Sierra de Almodóvar y Posadas, pero al no llevar collar ni haber podido ser capturado, por ahora no es fácil ubicar su procedencia. Para identificarlo, indica, se podría comprobar también el patrón de sus manchas de la piel, algo que, según explica, «se mantiene durante toda la vida».

Acerca de la edad del animal, el coordinador del programa de protección indica que, por el tamaño, puede tener un año, más o menos, y podría ser un macho en periodo de «dispersión», que no es otra cosa que el momento en el que, al hacerse adulto, deja el entorno familiar para buscar un sitio donde asentarse. De modo que puede que en su itinerario de búsqueda de asentamiento el intruso del gallinero de Córdoba jamás sea interceptado.