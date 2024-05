El pacto de defensa España-Ucrania en 15 claves

Quién es el culpable, en qué ambitos defenderse de él, cómo curar las heridas que está provocando, cómo hacerle pagar los crímenes y los daños y qué hacer si vuelve a atacar... El acuerdo firmado este lunes entre los presidentes español, Pedro Sánchez, y ucraniano, Volodimir Zelenski, repasa todos estos factores, una definición completa de la agresión que ha vuelto a traer la guerra en Europa y sus consecuencias. El documento constituye uno de los pactos internacionales de seguridad y defensa más completos de los firmados por España desde que rubricara el acta de adhesión al Tratado del Atlántico Norte.

Hay pocos precedentes de un apoyo tan decidido de España a otro país en el ámbito de la seguridad. Se trata de un acuerdo de gran amplitud -"memorando de entendimiento", ha precisado Sánchez en la rueda de prensa posterior a la firma- en el que no se especifican armas, ni unidades militares, pero sí los ámbitos de aplicación que dan idea de qué tipo de material compromete este país en la defensa de la nación que ahora pelea desesperadamente por su existencia ante la segunda potencia armada del planeta.

Estas son las 15 claves del acuerdo.

1.Devolver Crimea

Los firmantes del acuerdo consideran que la agresión de Rusia sobre Ucrania es “injustificada y no provocada“, por lo tanto, exigen la retirada inmediata, completa e incondicional de Rusia del territorio que actualmente ocupa. Esa retirada ha de serlo de todas sus fuerzas militares, y las fronteras a las que se refiere este acuerdo no son las creadas de facto en la primera fase de esta agresión con los "hombrecillos verdes" que tomaron Crimea. El acuerdo se refiere a las fronteras "internacionalmente reconocidas en 1991, incluido el mar territorial". Por lo tanto, España no estaría dispuesta a reconocer una paz impuesta sobre el hecho consumado de la conquista de Crimea y de las costas ucranianas del mar de Azov.

2.La suma de 1.000 millones y otros 5.000

Los ámbitos de la ayuda de defensa de España a Ucrania se extienden por la entrega de paquetes de material -o sea, armamento-, también de equipos de protección, el entrenamiento de soldados, y el "transporte y el tratamiento de los heridos y sus familiares". Son cuatro áreas, las cuales implican una ayuda de 1.000 millones de euros este año en material militar.

Pero esa no es la única cantidad de la que habla del acuerdo. En el punto 2 del capítulo de cooperación en seguridad y defensa, el texto de este memorando constata que España “contribuye significativamente a la financiación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Paz, que hasta el momento ha asignado 11.000 millones de euros, para apoyar a las fuerzas de seguridad y defensa de Ucrania" . Tras esta constatación figura un nuevo compromiso europeo: 5.000 millones adicionales para entregar entre este año y 2027,

3.Los ámbitos de la ayuda militar

El acuerdo no solo trata de la ayuda militar más inmediata, también del diseño de las “futuras Fuerzas de Defensa de Ucrania“. Se trata de trabajar en seis ámbitos concretos en los que están creados grupos de contacto: defensa integrada aérea y anti misiles, artillería, equipos blindados, seguridad marítima, tecnologías de la información y, por último, desminado.

En el texto del pacto sus redactores han metido una referencia a los dominios militares en los que España podrá a ayudar a Ucrania. Están no solamente los habituales terrestre, aéreo, y marítimo: España y Ucrania también se comprometen a la cooperación en dos ámbitos más modernos en las planificaciones de los ejércitos: el espacial y el “ciberelectromagnético".

Lo que Ucrania está aprendiendo midiéndose ante Rusia, se ha de trasladar desde los campos de batalla del Donbass y Zaporiya hasta la Academia de Infantería de Toledo y el campo de maniobras de El Retin, donde los militares españoles adiestran a nuevos reclutas ucranianos. Para la formación de esos soldados, “individual y colectivo", se utilizará “la experiencia de combate de Ucrania“ con “ comentarios y métricas de entrenamiento”.

4.Piernas y brazos

España no solo va a donar material militar y dinero, ni únicamente va a formar tropas. El acuerdo prevé la formación de médicos para tratar a los heridos y también la donación de prótesis para esos afectados. un trabajo que ya se lleva a cabo en los hospitales militares Miguel Servet de Zaragoza y Gómez Ulla, u Hospital Central de la Defensa, en Madrid.

Hay además un punto específico del acuerdo en el que se abre la posibilidad de que España aporte a Ucrania también material para la defensa civil contra ataques nuclear, radiológico, biológico o químico, los llamados "riesgos NRBQ". 17. Otro capítulo de aportación española, este de un millón y medio de euros, se dirigirá a los trabajos para el desminado, el plan ya en marcha para "limpiar completamente todo el territorio de Ucrania de minas y artefactos y sustancias explosivas“

No hay en el texto del acuerdo concreciones sobre el material militar que ha de aportar España, pero sí surge una uno en el punto G del capítulo I de este pacto, que es el de las "medidas contraminas" para "afianzar la seguridad de los corredores marítimos", y cita textualmente el acuerdo "el tránsito seguro y confiable de alimentos desde Ucrania por todo el mundo". O sea, no solo se refiere a la defensa de los buques y puertos en aguas territoriales ucraniana. Al escribir "por todo el mundo", se plantea la seguridad de los barcos procedentes de Ucranias en otros mares.

5.Bulos rusos

La guerra cognitiva forma también parte del acuerdo, y en su texto firmado este lunes se cita expresamente el fenómeno de la mentira como arma de guerra, tan presente en este conflicto desde antes del inicio de su actual fase, que ya dura más de dos años. España y Ucrania se comprometen a “contrarrestar actividades maliciosas, incluidas las campañas de propaganda y desinformación“ de Rusia.

6.Espías y hackers

Un apartado específico del memorando habla de fortalecer la "cooperación entre los respectivos servicios de inteligencia y de contrainteligencia". Para ello, prevé el texto del acuerdo “un mayor intercambio de información e inteligencia“ y eso implica el intercambio de "mejores prácticas y lecciones aprendidas".

La cooperación militar entre España y Ucrania contempla “prevenir, detectar y frustrar cualquier ciberagresión y ciberespionaje". Ambos firmantes se alían para “aumentar el costo del uso irresponsable de las capacidades cibernéticas por parte de la Federación de Rusia y otros actores estatales y no estatales hostiles “. Ambos países han compartido algunos de los ciberatacantes, como el grupo de hackers NoName.

7.Coches patrulla

El pacto se extiende a la cooperación entre los ministerios del interior de ambos países, que en realidad es continuidad de un acuerdo de cooperación firmado en Kiev el 7 de noviembre de 2001, cuando esta guerra era aún implensable. Se cita expresamente en ese acuerdo el envío que ha hecho España de equipos de Policía Nacional y Guardia Civil para apoyar a la fiscalía ucraniana en la investigación de crímenes de guerra. Ahora se prevé que Interior transfiera tecnología y vehículos por valor que supere 1,5 millones de euros. Los objetivos son la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de personas y de armas. Ambas son preocupaciones estratégicas para las fuerzas de seguridad españolas.

8.Más munición

El punto número tres del apartado que habla de cooperación en materia de Industria de Defensa constata textualmente “los cuellos de botella existentes en la cadena de suministro de material de defensa que impiden el desarrollo de la capacidad tanto de España como de Ucrania para fabricar armas y municiones, prioritarias“.

9.Ayuda al refugiado

En el campo de la cooperación civil, el acuerdo cita expresamente que España ha gastado 46 millones de euros en paliar las consecuencias humanitarias de la guerra contra Ucrania. Dice el texto de este memorando que es “el mayor paquete de ayuda humanitaria que España ha destinado jamás a un solo país".

10.Ucrania debe hacer reformas

En el mismo ámbito, una referencia a la agenda de reformas de Ucrania deja implícitas condiciones para el apoyo de España al ingreso de ese país en la UE: reformas en las áreas de la justicia, el Estado de Derecho, la descentralización, la lucha contra la corrupción y el blanqueo de dinero, el sector de la seguridad y la gestión estatal.

11.Ladrillos

En el campo de la reconstrucción, nueva referencia a una cantidad comprometida por España. Son 400 millones de euros en préstamos y subvenciones “para la resiliencia social y económica y la reconstrucción de Ucrania“. Se desembolsarán a través de instituciones como el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones, que dirige la exministra Nadia Calviño. Para las obras de reconstrucción, España pasa a recibir un trato especial de Kiev: “Ucrania considera España y a las empresas españolas como socios principales en la reconstrucción, en particular, en los sectores de infraestructuras, ingeniería, construcción, energía, transporte, bienes de equipo, salud y digital“.

12.Hidrógeno

A la hora de citar las perspectivas de reconstrucción en el pacto, se hace hincapié en que habrá de ser ecológica, dando pasos hacia la descarbonización y reduciendo la dependencia energética de Ucrania. De ahí a la colaboración para que el país agredido “produzca hidrógeno renovable y lo exporte a Europa", y para que "España suministre, tecnología, equipos y plantas de producción de hidrógeno a Ucrania“.

13.Que Rusia pague

Hay un compromiso explícito en el texto firmado para que España consiga hacer más cara a Rusia su agresión, o, como dice el acuerdo, “garantizar que los costos para Rusia por su agresión, sigan aumentando incluso mediante sanciones y controles de exportaciones".

14.Crímenes de guerra

El acuerdo entre España y Ucrania habla de las denuncias de crímenes de guerra y considera que “Rusia debe rendir cuentas plenamente“. En este capítulo, se hace mención a los activos rusos que permanecen inmovilizados en España, en cumplimiento de las sanciones decididas por la Unión Europea.

15.En caso de más ataques

El texto que han firmado hoy Sánchez y Zelenski habla también de un futuro de nuevas guerras de agresión que pudiera desencadenar Rusia contra Ucrania.

En el caso de un nuevo ataque armado después de esta guerra, España y Ucrania se dan 24 horas para consultarse de forma bilateral o a por otros canales con el fin “determinar los próximos pasos apropiados“. En ese nuevo escenario bélico España tiene el compromiso de aportar “seguridad, rápida y sostenida, asistencia económica y equipamiento militar disponible“.