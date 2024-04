Llega la hora de la verdad para Daniel Sancho: declara esta mañana ante el tribunal de Tailandia

Ocho meses después de su detención en Tailandia, llega hoy la jornada capital para Daniel Sancho: su declaración ante el tribunal que lo juzga y ante el que, literalmente, se juega la vida.

La declaración del acusado por el crimen de Edwin Arrieta está prevista que se alargue gran parte de la jornada. De hecho, podría ocupar toda la vista, según ha explicado su equipo de defensa. Tras la fase de la acusación, este jueves empieza la de la defensa y Sancho será el primero de los 20 testigos que pasarán ante el estrado.

La pena de muerte se aleja

La Fiscalía le acusa de tres delitos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena, es decir, el pasaporte de Arrieta. El primero de estos cargos está castigado, según el Código Penal del país, con pena de muerte, una circunstancia que la defensa intenta evitar por todos los medios. El equipo legal del español ha trabajado desde el inicio del juicio en que se pueda descartar la premeditación y, de ese modo, la máxima pena al considerar que fue un homicidio y no un asesinato.

En este sentido, la decaración de Sancho llega un día después de que tanto el fiscal como el abogado de la familia Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, admitieran ayer miércoles que la premeditación estaba siendo muy difícil de demostrar. “Lo he dado todo en el caso y estoy satisfecho. No estoy seguro de si se llegará a la acusación de asesinato premeditado. De todos modos, fue difícil desde el principio”, declaró a EFE un tipo con fama de implacable. “El camino de la investigación para llegar a la premeditación es difícil. No solo en este caso, sino en todos los de asesinato premeditado en general”, añadió. La defensa, tras un giro de guion meses después de la declaración inicial de Sancho, mantiene que hubo una pelea y que se trató de un homicidio en defensa propia y sin premeditación.

Declaración

El juicio, en el que está previsto que este jueves también declare el padre del acusado, Rodolfo Sancho -aunque podría hacerlo mañana viernes si se alarga la declaración del acusado- , empezó el pasado 9 de abril en la isla de Koh Samui. Está previsto que acabe el 3 de mayo. La sentencia llegará entre cuatro y ocho semanas más tarde.

Tendrá Sancho que resolver ante un fiscal meticuloso las cuestiones que han alimentado horas de debates televisivos: la naturaleza de su relación con Arrieta, los presuntos préstamos no devueltos y, sobre todo, qué pasó en aquella habitación del hotel a principios de agosto.

¿Qué pasó en Panghan?

Sancho y Arrieta se habían conocido por redes sociales meses atrás. El colombiano pagaba las facturas y, según las fuentes, había prestado decenas de miles de euros o prometido abrirle un restaurante al segundo. En Panghan pretendían acudir a la fiesta de la Luna Llena, un delirio de música y drogas hasta el amanecer. Sancho recibió a Arrieta en el embarcadero y lo condujo en su moto al hotel en la punta septentrional de la isla. Arrieta estaba muerto antes del anochecer. Varias grabaciones lo descubren comprando cuchillos, una sierra y variado material de limpieza en las vísperas, y saliendo y entrando del lugar del crimen cargado de fardos en las horas posteriores. Sin embargo, los fragmentos clave del cuerpo del cirujano, como el tórax, no han aparecido, y tampoco se ha hallado ADN en los cuchillos que el chef comrpó.

Desde su detención permanece en la prisión de Koh Samui, dedicado a la lectura, el arte marcial tailandés y el yoga.