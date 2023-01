A punto de comenzar el encuentro de alto nivel de Pedro Sánchez en Marruecos, la Guardia Civil ha hecho público este martes en su boletín oficial el traslado del actual jefe de la comandancia del instituto armado en Melilla, el coronel Jesus Torresano, al mando de Enseñanza del cuerpo, tras durar apenas dos meses en el puesto. El cese, que fuentes de la Guardia Civil califican como "cambio pactado de destino", ha sido decidido por la directora general, María Gámez, después de que se lo pidieran dos mandos directos del coronel, los generales jefe de Operaciones y jefe de Fiscal y Fronteras, que han considerado que Torresano no podía seguir en el cargo. Este cese, o abrupto cambio de destino, es una secuela de los trágicos sucesos de la valla de Melilla del pasado 24 de junio y de la tensión interna que en el Cuerpo había incrementado el propio coronel.

A Torresano, que había accedido a la plaza vacante del mando de Melilla en diciembre pasado, se le aparta de la jefatura de una de las comandancias más delicadas del despliegue del Ministerio del Interior después de días de total falta de sintonía con sus jefes. Las fuentes consultadas desmienten que su cambio de destino tenga que ver con expediente alguno abierto a los guardias que participaron en el operativo de la valla de Melilla en la mañana del 24 de junio, día en que al menos 23 migrantes murieron aplastados en las puertas del recinto aduanero del Barrio Chino, entre la ciudad española y la marroquí de Nador.

No hay expediente abierto alguno. La Fiscalía de área de Extranjería, que investigó el caso, en el escrito en el que exculpó a la Guardia Civil recomendaba al director adjunto operativo del cuerpo investigar la actuación de algunos guardias antidisturbios que arrojaron piedras a los subsaharianos encaramados en la valla fronteriza. Y el instituto armado ha abierto una investigación interna, pero esta no ha terminado aún, y por tanto no ha desembocado en apertura de expedientes.

Pero Torresano sí inquietó a sus mandos cuando, en diciembre pasado, al poco de llegar a su nuevo puesto en Melilla, recomendaba que la Guardia Civil se querellara contra la fiscalía de Extranjería que ha investigado al caso, bajo supuesta prevaricación y malversación. Días antes se había manifestado ante miembros de su unidad de forma airada con gruesas palabras contra la fiscalía. Decía que a quien debía investigar era a los migrantes que asaltaron la valla y no a los guardias.

La solicitud acrecentó el nerviosismo interno en una unidad de la Guardia Civil de por sí crispada desde hace meses. Fue uno de los incidentes que han desembocado en que dos de sus jefes hayan pedido cambiarlo de destino. El coronel Torresano procedía de la plana mayor de la Zona de Madrid de la Guardia Civil, y no había tenido experiencia operativa en puestos como Melilla. En otoño pasado, su primera opción de destino, según fuentes de la Guardia Civil, había sido precisamente la Jefatura de Enseñanza, adonde se le destina ahora.