Comienza el trigésimo tercer día de invasión rusa de Ucrania: es un día de preparativos para una nueva ronda negociadora entre Ucrania y Rusia, con el objetivo de alcanzar un alto el fuego. Está claro que se celebrará en Estambul y que será esta semana, pero no ha quedado definido qué día comenzará. El portavoz de la Presidencia turca, Ibrahim Kalin, confirmó en su cuenta de Twitter este acuerdo para un encuentro "esta semana entrante", pero sin dar fechas concretas. Según el negociador ucraniano David Arahamiya, la próxima ronda se celebrará en Turquía del 28 al 30 de marzo, mientras que el jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, sostuvo que el encuentro tendría lugar del 29 al 30 de marzo.

Estos son los últimos acontecimientos en el inicio del trigésimo tercer día de invasión:

La posición de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que Rusia debe retirar sus tropas del país antes de que se firme cualquier documento sobre la no adhesión de Ucrania a la OTAN y las garantías de seguridad que, a cambio, exige Kiev a varios países garantes, como Turquía y el Reino Unido. "Necesitamos un acuerdo con el presidente (Vladímir) Putin. Los garantes no firmarán nada si hay tropas", señaló en una entrevista con medios rusos independientes, entre ellos el portal Meduza (ubicado en Letonia) y periodistas de la cadena de televisión prohibida Dozhd, del diario económico Kommersant y el autor Mijaíl Zygar.

El mandatario confirmó que está dispuesto a aceptar el estatus neutral y no nuclear del país, tal y como exige Rusia, a cambio de unas garantías de seguridad.

En cuanto a la exigencia rusa de que Ucrania reconozca a la península de Crimea como parte de Rusia y la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, Zelenski dijo que es un tema que "debe abordarse y resolverse".

Zelenski señaló además que otros puntos que están en la mesa de negociación con Rusia como la protección del idioma ruso en Ucrania están siendo discutidos, pero explicó que está dispuesto a aceptar un compromiso. Este podría tener la fórmula de un mutuo "respeto a los idiomas de los ciudadanos de países vecinos".

El regulador de las comunicaciones, Roskomnadzor, ha afirmado que estos medios no deben publicar la entrevista, y advirtió de que "determinará el grado de responsabilidad y tomará medidas de respuesta", según Meduza.

Clases telemáticas en Kiev

Las clases telemáticas para los escolares se van a reanudar este lunes en la capital de Ucrania, Kiev, según ha anunciado el alcalde de la ciudad, Vitali Klitscho. "El 28 de marzo se reanudará el proceso educativo en la capital - en línea. Estará más adaptado a las condiciones actuales. Y con diferentes plataformas educativas para los estudiantes", dijo el alcalde en un mensaje colocado en la red Telegram. "Una tarea importante hoy es que la ciudad viva y trabaje incluso en condiciones tan difíciles de ley marcial", resaltó en el mensaje, y afirmó que los rusos "están tratando de intimidarnos" pero que eso "no va a funcionar".

Ucrania refuerza control en la capital y la región de Kiev; pero creen que Rusia intentará romper de nuevo la resistencia después de reagruparse en territorio bielorruso, al tiempo que proseguirá su ofensiva en el sur y el este de Ucrania, especialmente en el Donbás. "Se asignaron varias unidades al área de Chernóbil -en la región de Kiev- para su posterior reubicación a Bielorrusia, con el objetivo de restaurar la capacidad de combate", señaló este domingo el Mando General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

"Es posible que después de la implementación de estas medidas, el reagrupamiento y el fortalecimiento de las fuerzas, los ocupantes reanuden las acciones para bloquear Kiev desde la dirección suroeste", añadió.

Siguen los combates en Mariúpol

Las fuerzas rusas han ganado la mayor parte del terreno en el sur de Mariúpol, donde continúan los intensos combates mientras Rusia intenta capturar el puerto, según señala este lunes el último parte del Ministerio británico de Defensa sobre la guerra en Ucrania.

Sigue el peligro en Chernóbil

La ocupación rusa de las instalaciones de la central nuclear de Chernóbil puede originar una catástrofe que no sólo afecte a los ucranianos, aseguró este lunes en su cuenta de Telegram la ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente de Ucrania, Iryna Vereschuk. "Los ocupantes siguen militarizando la zona de exclusión de Chernóbil. Esto presenta un riesgo muy serio de dañar las estructuras de aislamiento construidas sobre la cuarta unidad de la estación después de su explosión en 1986", aclaró la ministra.

Biden y lo que dijo sobre el cambio de régimen en Rusia

Altos cargos de Estados Unidos insistieron este domingo en que Washington no busca un cambio de régimen en Rusia e intentaron matizar las declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, quien el sábado proclamó que su homólogo ruso, Vladímir Putin, no debe seguir en el poder. Fueron apenas unas palabras al final de un discurso de 27 minutos en Polonia. "Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder", expresó Biden.

La frase no estaba en el texto que le habían preparado sus asesores y, enseguida, la Casa Blanca se apresuró a dejar claro que Biden no había anunciado un cambio en la política exterior de Estados Unidos, que ha hecho todo lo posible para evitar ser acusado de injerencia en los asuntos internos rusos. Un funcionario de la Casa Blanca dijo a los periodistas que Biden no quería referirse al "poder de Putin en Rusia", sino solo subrayar "que no se puede permitir" que el líder ruso "ejerza su poder sobre sus vecinos en la región".