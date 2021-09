Lucía, Adrián, Marina, Cristián, Sofía, María, Ariadna y Paula están a punto de adentrarse en el mundo laboral, algunos acabando sus estudios o pensando dónde los realizarán, incluso puede que ya estén inmersos en una carrera profesional de la que todavía desconocen casi todo. Nacidos a finales de los 90 y principios de los 2000, la tecnología, las redes sociales y las comunicaciones son algunas de las señas de identidad de su generación. Aunque, en este caso, también comparten un rasgo identificativo: son la generación post 11S.

Ninguno vivió el momento, hoy hace 20 años, en el que dos aviones se chocaban contra las Torres Gemelas de Nueva York, en pleno World Trade Center, provocando la muerte de 2.996 personas, la desaparición de otras 24 y más de 25.000 heridos, además de una brecha en la historia mundial que ha llevado a importantes cambios en todos los ámbitos, tanto en la vida política como en la social y en materia de seguridad.

Los atentados del 11S -cuatro en total-, perpetrados por miembros de Al Qaeda, seguidores de Osama Bin Laden, marcaron un antes y un después en la memoria histórica universal, aunque es a las nuevas generaciones a las que les llega la información de terceros o, en muchos casos, de nadie, produciendo que el legado del terror se vaya desvaneciendo hasta mutar en algo confuso y difícil de explicar.

Ellos no vieron en directo, en televisión, como sucedía todo. No sintieron la tensión del momento, la confusión sobre lo que estaba pasando, la incertidumbre del qué pasaría después. Pero son conscientes de que lo que sucedió entonces es parte importante de lo que ocurre en la actualidad.

Cristián Bartolomé: "No recuerdo quién lo hizo"

Cristián nació en Barcelona un año después de los ataques. Mientras su madre y su tía comentan de fondo que lo vieron todo en directo, "en el telediario de Matías Prats", y que pensaron que todo aquello era una película, "no podíamos creer que eso fuera de verdad", el joven hace un intento por recordar lo que ha oído. "Lo que escuché y lo que vi fue que un conductor de un avión tenía problemas y estrelló el avión contra las torres gemelas, provocando muchos muertos", dice. "No recuerdo quién lo hizo... pero vi en las noticias que fue muy grave, que afectó a muchísima gente", añade con semblante serio.

El joven, que reconoce no haber estudiado nada sobre el tema en el instituto, rememora homenajes en el patio del mismo a fallecidos. ¿Pero eran los del 11S? No. El chaval está pensando en el caso del vuelo 9525 de Germanwings, en el que el piloto, con problemas psicológicos, estrelló un avión que había salido de Barcelona hacia Francia en Los Alpes.

Y aunque Cristián ha viajado a Nueva York y ha estado en el museo homenaje a las víctimas del World Trade Center, se hace un lío con las informaciones. "Creo que a raíz de todo eso las medidas de seguridad ahora son mucho más fuertes de lo que eran. Todo fue un golpe muy duro para la ciudad de Nueva York y para las familias de las víctimas, daños emocionales y de dinero muy grandes". En esto no le falta razón.

Ariadna Palacio y María Germain: "Hubo miles de víctimas, ¿no?"

Ariadna, de 18 años y de Zaragoza, y María, de 17 y de Madrid, también saben que el 11S fue un atentado en Nueva York y que se saldó con muchas víctimas. "Hubo miles de víctimas, ¿no?", preguntan para añadir que "el ejecutor fue Osama Bin Laden, o tuvo algo que ver".

Reconocen que en el instituto no han dado temario sobre este ataque terrorista, "ni sobre este ni sobre ninguno", incluidos los de España. "Porque este año hemos dado historia de España, pero nada, no nos hablan mucho de esas cosas", sentencian.

Como los otros jóvenes, comentan que al ver las imágenes sintieron mucho impacto. "No puedo pensar en cómo a alguien se le puede pasar por la cabeza semejante cosa", afirma Ariadna.

Adrián Suárez: "El 11S produjo desconfianza en los musulmanes"

Se nota que Adrián navega por las redes sociales. Este joven de 20 años de Toledo sabe que a raíz de los atentados del 11S, Estados Unidos y su presidente por aquel entonces, George W. Bush, decidieron entrar en Afganistán. "Creo que fue Al Qaeda, atentaron contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono y creo que contra algún sitio más, pero no lo recuerdo", señala.

En su casa nunca se ha hablado del ataque y en las clases nunca se ha tratado como un tema en sí mismo. "En inglés hemos hecho algún comentario de texto, pero sin profundizar", reconoce.

Lo poco que sabe lo ha visto o leído en redes y medios de comunicación. "Los vídeos son muy fuertes, lo vi en Twitter, a la gente lanzándose al vacío para huir de las llamas, la desesperación...", comenta a la vez que resopla.

Para Adrián, los atentados "supusieron desconfianza hacia los que practican el islam y más seguridad en los aeropuertos".

Lucía Badaleta: "En EEUU tienen miedo de que vuelva a pasar"

Lucía, de tan solo 16 años y de Madrid, vivió durante un tiempo en Estados Unidos, donde también estudió. Con voz apocada, en bajito, pasea con su perro Rosi y se muestra algo reticente a hablar sobre el tema, aunque la palabra racismo sobrevuela su discurso constantemente. "Cuando viví en Estados Unidos se hablaba mucho sobre eso. Todavía allí hay mucho miedo y sigue habiendo tensión en el aire. Tienen miedo de que vuelva a pasar, pero al mismo tiempo hay muchas personas que echan la culpa a un colectivo, que son muy racistas y muy cerrados".

Con reparo por mojarse, Lucía reconoce finalmente que sí, que habla de los musulmanes. "La gente no razona, le echa la culpa a ellos y no ven más".

También comenta que en casa han hablado a veces de los atentados y que "en la escuela, allí en Estados Unidos, no estudiábamos mucho el tema a excepción de los días previos al aniversario. Nos informaron sobre lo que pasó".

Como los otros jóvenes, tiene una cosa clara: "Cuando veo las imágenes pienso en la cantidad de gente que murió y en el miedo que tuvieron que pasar. Es algo muy fuerte".

Sofía Frigola: "Sentí mucha emoción en Nueva York"

Sofía, de Barcelona y de 16 años, sabe que "un grupo de terroristas chocó un avión contra la Torres Gemelas y se derrumbaron". Poco más. Ni siquiera había nacido. Pero su familia se encargó de llevarla hace unos pocos años al memorial en el World Trade Center en su viaje a Nueva York.

La joven no vivió el impacto de aquellas imágenes en vivo y en directo, pero sí el de los familiares en un acto homenaje durante su visita a la zona cero. "Justo era 11 de septiembre y estaban conmemorando a las víctimas. Fue muy emotivo ver a la gente recordando esos momentos...", comenta. "Sentí mucha emoción de verlos pasarlo tan mal".

Ella ha visto los vídeos por televisión y tiene claro que "es muy fuerte que se acabara con la vida de tantas personas en un momento", pero no sabe decir quién ni por qué cometió semejante acto. Además, reconoce que nunca se ha dado ese tema en las clases. El 11S coincide con la Diada en Cataluña.

Paula Cárdenas: "Ahora se valora más el papel de los medios"

Paula toca el violonchelo en el parque del Retiro de Madrid junto a una amiga. Con tan solo 19 años quiere conseguir dinero para irse a Italia con un coro barroco. Ella tampoco vivió el 11S pero se ha molestado en informarse a través de Internet. "Fue un atentado planeado con aviones, los secuestraron y chocaron contra las Torres. Lo sé porque me han contado cosas y en algún momento he buscado información. Además, en el instituto hablamos sobre ello", dice.

Cuando vio las imágenes, Paula reconoce que le pareció horrible, "fue espantoso y espero que no se repita algo así nunca", pero lo cierto es que desconoce detalles que vayan más allá, como el número de muertos o si hubo más ataques en otros lugares de EEUU.

En cuanto a la repercusión de los atentados, Paula asegura que desde entonces "se valoraron más los medios de comunicación porque tuvieron un papel muy importante. La gente vio el ataque en directo desde su casa. Eso fue algo muy novedoso".

Marina Pérez: "Espero que no vuelva a pasar"

Marina tiene 23 años y acaba de recalar en el mundo del periodismo, concretamente en la radio. Pese a haber estudiado una carrera y trabajar en los medios, su corta edad sigue siendo una brecha a la hora de tener conocimiento sobre el tema. Sabe lo que ha oído. Como todos. En ningún momento de su vida académica se ha tratado el tema. "El 11S fue un atentado perpetrado por Al Qaeda que se produjo en las Torres Gemelas de Nueva York y en dos sitios más que ahora no recuerdo", afirma.

Sabe que hubo muchas muertes y que este sábado es el 20 aniversario, también ha visto imágenes, pero cuando pasó ella solo tenía tres años. "Lo que he visto ha sido a posterior. Me ha parecido algo muy fuerte e impactante, algo que no se ve todos los días y que esperamos que no vuelva a pasar".