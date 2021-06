Cuando el primer mundo empieza a saborear las mieles de la normalidad, la variante Delta del covid se empeña en poner el toque amargo. La cepa localizada por primera vez en la India, más contagiosa y nociva, campa ya a sus anchas por todo el planeta para demostrar, una vez más, lo que la Organización Mundical de la Salud (OMS) ha dicho por activa y por pasiva: no hay fronteras cuando hablamos de enfermedades contagiosas y el primer mundo no estará a salvo hasta que no lo estén los más desfavorecidos del planeta. La variante, que preocupa y hace contener al mundo la respiración otra vez, circula ya por más de 90 países, según las autoridad sanitaria mundial, y está entre las prioridades de los gobernantes, preparados para volver a cerrar la compuerta en lo que a medidas restrictivas se refiere. El sector turístico asiste a la evolución minuto a minuto, sabedor de que el empeoramiento sanitario puede tener consecuencias económicas nefastas.

Desde EEUU a Europa pasando por el sudeste asiático y Australia. La variante Delta ya está presente, prácticamente, en todos los continentes. En el ámbito europeo, la nueva cepa domina en el 60% de los nuevos casos detectados en Alemania y ha provocado que el Gobierno se plantee imponer más medidas de control a los viajeros procedentes de zonas de más riesgo, contraviniendo las directrices de Bruselas para facilitar los movimientos este verano. Alemania obliga desde hoy a cuarentena obligatoria de 14 días para viajeros que regresan de Portugal y Rusia, incluso si cuentan con la vacunación completa, y sigue vigente ya desde hace días para aquellos procedentes de India y Reino Unido.

En Francia, el porcentaje es del 22% y va camino de convertirse en el dominante en el país. Y el Reino Unido, país donde la variante es predominante, empieza a temer que vuelvan las medidas de control por parte de otros países.

La peligrosa variante se extiende, imparable, por Portugal, donde, en apenas un mes ha pasado de suponer el 4% de las infecciones al 55,6 %. La zona más golpeada es el Alentejo. El país luso registró cerca de un millar de casos el lunes, con especial incidencia en Lisboa y el Algarve, donde el Gobierno ha cerrado los colegios en cinco municipios.

Expansión "limitada" en España

En España, la expansión de la variante Delta sigue siendo limitada en comparación con otros países europeos, según explicó el lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. "Tenemos una presencia de la variante delta de entre el 3% y el 4% pero con variabilidad entre comunidades autónomas ya que algunas no han detectado ningún caso y otras podrían estar en torno al 15%", señaló. En Catalunya, "hace dos o tres emamnas estábamos al 30% y ahora seguramente ya habremos superado el 50%", según datos facilitados por el Grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Pero, pese al tranquilizador mensaje de las autoridades sanitarias, un vistazo a las empresas turísticas que cotizan en el Ibex 35 permite detectar la preocupación del sector al reflejar caídas por temor a nuevas restricciones por la nueva cepa.

Rusia tampoco se escapa a la propagación, alcanzando la cifra de más de 650 fallecidos en un día por coronavirus, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. El alcalde moscovita, Serguéi Sobianin, ha atribuido el empeoramiento de la situación a la cepa india, "más contagiosa y más mortal".

La India, epicentro de la variante Delta, ha contabilizado hoy menos de 40.000 nuevos casos por coronavirus por primera vez en más de tres meses, tras superar el pico de la crisis sanitaria que, en sus peores momentos, alcanzó más de 400.000 contagios diarios. La contagiosa variante ha sido aportada por los expertos como la causa del espectacular aumento de los casos.

En Australia, cerca de la mitad de la población permanece confinada desde hoy tras ponerse en cuarentena una cuarta capital regional del país, Brisbane, ante el aumento de los casos de coronavirus. La capital de Queensland, Brisbane, y zonas del sureste de este estado, estarán afectadas por la medida.