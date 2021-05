Los ataques entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han continuado en la madrugada de este miércoles con un último bombardeo masivo de 110 cohetes desde la Franja de Gaza contra Tel Aviv y el aeropuerto Ben Gurion, mientras las fuerzas israelíes han afirmado también estar atacando objetivos en el enclave. El Ejército israelí ha precisado que desde las 3.00 horas (hora local) se han disparado más cohetes contra la capital, por lo que se ha despertado a las familias y se las ha llevado a los refugios antiáreos. "Los terroristas de Gaza están disparando cohetes sin parar mientras los civiles en el centro y sur de Israel pasan la noche en refugios para protegerse del lanzamiento", han aseverado las fuerzas israelíes a través de su perfil de Twitter.

Por otro lado, medios israelíes han indicado que se ha informado de fuertes estallidos en la ciudad y que informes iniciales indican que se ha interceptado varios de los cohetes, mientras aún no se han notificado heridos. También se han disparado cohetes esta madrugada contra Ascalón y Modiin, informa el medio 'The Times of Israel'. Según recoge Yedioth, el brazo armado de Hamás ha dicho que el nuevo bombardeo de cohetes es en respuesta a los "continuos ataques israelíes contra edificios y torres civiles en la Franja de Gaza". Al respecto, un portavoz del Ejército israelí ha señalado que en las últimas horas ha alcanzado varios objetivos y operativos de Hamás "importantes" en el enclave, ataques que también continúan.

Entre los edificios alcanzados por los ataques de Israel, estaría la torre Al Jawhara, de unas ocho plantas y que alberga apartamentos residenciales, que, según informa la agencia palestina WAFA, ha sido impactada por siete misiles lanzados por un avión de combate israelí.

Enfrentamientos en ciudades israelíes

Por otro lado, el portavoz del movimiento islamista Hamás, Hazem Qasem, en declaraciones a Sputnik, ha celebrado las acciones de palestinos que "se han rebelado contra la ocupación en Lod, Rahat, Acre, Umm al Fahm y otras ciudades y localidades en el territorio de la Palestina ocupada". "Eso representa la solidaridad con Jerusalén, Gaza y Cisjordania que otra vez confirma la unidad de nuestro pueblo y el hecho de que Jerusalén es el problema nacional más importante para cada uno de nosotros", ha afirmado el portavoz.