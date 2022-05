La Castañuela, premio a la mejor caseta

El lunes de Feria en Córdoba ha vuelto hoy a ser el de siempre en El Arenal. Asociaciones, organizaciones y otros colectivos con caseta han recuperado las recepciones para reunir a trabajadores, autoridades políticas y agentes económicos y sociales en un ambiente distendido donde las mascarillas han dejado paso a las flores, los volantes y los lunares. El fin de semana ha sido muy positivo, en opinión de los colectivos de casetas y feriantes, y el recinto ferial retoma su agenda para disfrute de cordobeses y visitantes.

De este modo, han regresado los espectáculos de baile y las visitas de los mayores, y también se ha premiado la contribución de las casetas a la belleza y la calidad de la Feria. La delegación de Promoción del Ayuntamiento de Córdoba ha informado de que los galardones a los mejores recintos, que serán entregados este martes, han sido para la Asociación La Castañuela de Madera (primer premio); el Real Círculo de la Amistad (segundo) y la Asociación Cultural Amigos del Salmorejo y el Perejil (tercero).

Además, las mejores portadas están en las casetas de la Hermandad de la Misericordia-Malva y Oro (primer premio); la Asociación Pájaro Madre-La Reja (segundo) y la Peña Amigos de Las Gitanillas (tercero). Las distinciones están dotadas con 600, 400 y 250 euros, respectivamente. El premio a la caseta con mejor patio ha sido para la Asociación de Trabajadores de PTV y cuenta con otros 600 euros.

Más seguridad contra las agresiones sexuales

En esta jornada han celebrado recepciones la Asociación de la Prensa de Córdoba; PCE-IU; PTV; la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo, y Javier Martín Abogados, entre otros.

En el encuentro de la prensa, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha apuntado la posibilidad de que mañana martes se adopten nuevas medidas para evitar los delitos sexuales en la Feria. En referencia a los supuestos abusos sufridos por una joven de 18 años en la madrugada del domingo pasado, ha asegurado que "esa persona tiene todo nuestro apoyo y desde luego que vamos a poner todos los medios a nuestro alcance, que ya están puestos, pero los vamos a reforzar si cabe, para que esto no vuelva a suceder".

Valenzuela ha adelantado que "mañana vamos a visitar la comisaría conjunta, daremos un repaso a todo y si hay que intensificar algún punto se hará, porque no podemos permitir que nuestras chicas sean víctimas de estas agresiones. Están en todo su derecho de disfrutar de la fiesta. Lo tenemos que impedir entre todos, no solo los cuerpos y fuerzas de seguridad, si no entre todos los ciudadanos y las ciudadanas concienciarnos. Así me consta que ha sido y que todo el mundo colaboró en la detención (del presunto agresor), pero tenemos que estar muy alerta para que esto no ocurra", ha reivindicado.

De su parte, José María Bellido ha hecho hincapié en que «tanto la Policía Nacional como la Policía Local tenemos desplegados todos los efectivos, pero es imposible que haya un policía a la vuelta de cada caseta. Hay que congratularse, eso sí, de la colaboración ciudadana, cómo la inmensa mayoría de la gente convive bien y cuando ve algo raro da el aviso enseguida para que la Policía actúe», ha valorado.

"La afluencia está disparada"

Charo Sánchez de Puerta, presidenta de la asociación de Casetas Tradicionales, ha afirmado que en el primer fin de semana de Feria han observado que «la afluencia de gente esta disparada» y ha comentado que, aunque no existen datos, su impresión es que «se ha superado el nivel de afluencia previo a la pandemia».

En la misma línea, Alfonso Rosero, presidente de la Asociación de Casetas Populares, ha confirmado que «los caseteros están contentos con el comienzo, ha sido muy esperanzador». A su juicio, todavía es pronto para extraer conclusiones, pero «la asistencia está en números muy parecidos a los de años anteriores», ha subrayado.

Así lo han constatado en El Capirote, donde Juan Ignacio Jiménez, tesorero segundo, y Vicente Salazar, hermano de la hermandad del Santo Sepulcro, han explicado que «estamos todos los días llenos». Después de dos años sin la fiesta, «la gente tiene ganas y ha salido a disfrutar», han señalado, y también han manifestado que el montaje de la caseta «es un empujón bastante bueno» a nivel económico para la hermandad.

En la calle del Infierno, Luis Miguel Luque, propietario de Súper Olla, ha indicado, asimismo, que el primer fin de semana «ha estado muy animado, la gente ha entrado con ganas». Hoy ha sido el primer día en el que las atracciones han bajado el volumen de la música por la tarde para que niños con trastorno del espectro autista las disfruten sin sobresaltos (una medida que también tendrá lugar mañana martes) y Luis Miguel Luque ha destacado que «es una feria rara sin música, pero todos tenemos que poner de nuestra parte».

En cuanto a las atracciones dirigidas a los más pequeños, Yeray Capitán, trabajador de La Casa de Micky Mouse, ha opinado que «este fin de semana ha estado fuerte». Los niños han regresado con muchas ganas y «van embalados para la puerta cuando los padres todavía no han llegado a la taquilla», ha manifestado con una sonrisa.

Una feria para todos

En esta jornada ha tenido lugar la recepción a usuarios del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Córdoba. La concejala de Servicios Sociales, Eva Contador, ha recordado que a estas personas se las conoce como «mayores en soledad» y ha asegurado que «después de lo que hemos pasado, es muy gratificante verlos disfrutar, verlos otra vez con ganas y sonriendo. Algunos estaban diciendo: ‘Madre mía, yo pensé que esto no lo volvía a vivir’», ha explicado.

La caseta municipal también ha sido el lugar elegido por trabajadores y usuarios de la residencia de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba (Fepamic) para disfrutar de un almuerzo en la Feria. Asimismo, paseando por las calles del recinto ferial se ha podido observar a trabajadores y usuarios de la residencia Vitalia Alcolea, que han acudido a la Feria para tener un día de convivencia después de un tiempo sin actividades en el exterior como consecuencia de la pandemia.