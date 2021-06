"¿Una palabra para definir mis sensaciones? Pues, confianza. Confianza a tope", ha proclamado Luis Enrique en la sala de prensa del Parken Stadium de Copenhague, que acogerá este lunes los octavos de final de la Eurocopa contra Croacia. Está seguro el técnico de que su equipo tendrá respuestas ante la actual subcampeona del mundo, convencido, además, de que Pedri, que no ha descansado ni un solo minuto, es un pilar de su grupo.

"Hay veces que los hechos definen mejor que las palabras. Para nosotros, Pedri es único. Es un jugador totalmente diferente", ha indicado el entrenador asturiano, quien considera al joven canario como una de las claves de su España. "La frescura que tiene en el campo es la misma que tiene fuera. Lo veo muy bien. Está fresco hasta cuando juega a ping-pong, que, por cierto, juega muy bien", ha añadido Luis Enrique, asumiendo que una de las claves del duelo con Croacia radicará en el centro del campo.

"Será vital, ahí tendremos una buena lucha y una buena guerra", ha reconocido el seleccionador, indicando que "no ha cambiado nada" en su equipo después del 0-5 a Eslovaquia en La Cartuja sevillana, un estadio que él no querría haber abandonado. "No ha cambiado nada porque vi la misma actitud contra Suecia cuando creamos 10 ocasiones claras de gol, las mismas que vi ante Polonia y Eslovaquia".

Aunque sí hay algo, y es muy importante, que ha cambiado. "Tener un resultado de esta contundencia te da un subidón de energía y confianza que le viene muy bien al equipo, eso es algo lógico".

No ha querido, sin embargo, dar pistas sobre el once inicial que presentará en los octavos de final. "Cualquiera de los 24 puede ser titular. Cualquiera me da garantías y te lo digo desde la más absoluta honestidad", ha dicho Luis Enrique, quien luego cambió su tono cuando le recordaron que Morata y su familia habían recibido insultos y amenazas de muerte como el mismo delantero de la Juventus ha revelado.

"No consumo información deportiva durante el torneo", ha revelado el técnico. "Pero esto tiene tal grado de seriedad que debe ser puesto en manos de la policía. Insultar y amenazar deber ser puesto en manos de las autoridades y que se corrija de manera rotunda", ha precisado Luis Enrique.