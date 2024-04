Feijóo presenta al PP como garantía para "no importar el procés catalán" al País Vasco

Desde el corazón de Guipúzcoa, territorio donde EH Bildu está disparado y el PNV intenta agitar las aguas estos últimos días para evitar el sorpaso, el presidente del PP nacional ha presentado a su partido como garantía para no "importar el procés catalán" a Euskadi. Alberto Núñez Feijóo ha retomado las palabras del candidato abertzale, Pello Otxandiano, para atacar a sus otros rivales políticos, PNV y PSE, y reprochar que ambos se echan ahora "las manos a la cabeza" con la no condena de ETA por parte de EH Bildu cuando Pedro Sánchez "es el primer presidente del Gobierno" en serlo gracias a los votos de la izquierda abertzale en el Congreso de los Diputados.

La mención al procés se produce a escasas horas de que el candidato socialista catalán, Salvador Illa, arrope a su homólogo vasco, Ander Andueza, a escasos 60 kilómetros de allí, en la localidad guipuzcoana de Eibar. El apoyo de Illa al candidato vasco pretende ser un revulsivo para el PSE, tras la visita ayer de José Luis Rodríguez Zapatero, en estas últimas horas de campaña en las que los orígenes y el pasado de EH Bildu se proyecta desde el ala socialista (y también del PNV) para frenar el trasvase de votos de un Elkarrekin Podemos a la baja.

Este jueves por la mañana, Otxandiano se ha referido a las víctimas de ETA para mostrarles su cercanía y comprensión, y pedirles también perdón tras haberse negado 48 horas antes a calificar como tal a la banda terrorista. Esta cuestión, fuera del foco hasta esta recta final de la campaña, ha traspasado las fronteras vascas y ha encontrado eco en la política nacional. Feijóo ha pedido a los vascos que se dejen de experimentos y que les permitan ser "decisivos" en la futura gobernabilidad del País Vasco, donde la suma de PNV y PSE está aún en el aire, recordando que "el modelo de socialismo de Madrid" está "auspiciado por PNV y Bildu" y que ellos, el PP, "siempre" han sido "claros" respecto a la izquierda abertzale.

Su postura siempre ha sido que "no estén en las instituciones mientras no tenga claro (Bildu) la diferencia entre los que matan y los que mueren". En esta misma línea lleva pronunciándose el candidato popular, Javier de Andrés, durante todo el día de hoy, señalando que son "los únicos" que mantienen vivo el espíritu y "los acuerdos de Ajuria Enea" (1987) de no pactar con quienes no condenan el terrorismo.

"Bildu todavía no condena los actos terroristas y no quiere esclarecer los más de 300 asesinatos" pendientes, ha incidido Feijóo desde las oficinas centrales de una de las principales empresas guipuzcoanas, la compañía de automoción Irizar, en Aduna. "Las políticas de PNVy PSOE son fábricas de votantes de Bildu", por lo que pide una "reflexión" para que "Euskadi no sea lugar de caminos de separatismo".