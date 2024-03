De Aldama no declara IRPF desde 2015 y utilizó dos empresas pantalla para camuflar su comisión de 5,5 millones

Un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) con fecha del pasado 2 de febrero desvela la operativa desplegada por

, presidente del Zamora F.C., para ocultar la comisión de 5,5 millones de euros que según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción se embolsó por su intervención en el negocio de de las mascarillas de la denominada trama Koldo. Según este documento, como han informado a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, el empresario clave para contactar con el que fuera escolta del exministro José Luis Ábalos, que destinó parte de sus beneficios en el pelotazo a coches de lujo, no tributó por estos ingresos en sus sociedades y de hecho no declara IRPF desde 2015. La cuota defraudada se calcula en unos 1,8 millones de euros.

El fisco sitúa a De Aldama en la trama como "comisionista facilitador". Las empresas utilizadas en teoría para los trabajos de localización de mascarillas y de transporte aéreo fueron MTM 180 Capital S.L. y Deluxe Fortune S.L, ninguna de las cuales han vuelto a tener actividad concreta en los últimos dos años. Los servicios, "de haberse prestado", puntualiza el informe, se realizaron personalmente por De Aldama y facturaron en 2020 y 2021 un total de 5.517.393 euros entre las dos.

"La operativa consiste en interponer a la actividad personal del señor De Aldama dos sociedades, siendo cada una de ellas las que, según el contrato aportado, realizaron una actividad diferenciada: la de facilitar el transporte aéreo (MTM 180 Capital) y la de búsqueda de clientes y proveedores para lo equipos de protección individual (Deluxe Fortune)", detalla el análisis de las cuentas de la empresa. Los resultados de la investigación tributaria contradicen esta afirmación.

Un sueldo de 10.000 euros al año

Deluxe Fortune S.L., según los datos fiscales, presenta un importante nivel de endeudamiento y es la que paga a De Aldama su "exiguo" sueldo de 10.000 euros anuales, mientras que MTM 180 Capital es la que el empresario mantiene como sociedad patrimonial, la que tiene a su nombre los coches de alta gama, las acciones del Zamora CF y su participación en un negocio de pizarras junto con Cueto.

Cada una de las dos sociedades de De Aldama investigadas por Hacienda facturaron la mitad del importe conjunto a la sociedad que había obtenido los contratos con las administraciones del PSOE, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, controlada por el también imputado Juan Carlos Cueto.

Por su parte, el "comisionista" clave de la trama Koldo justificó ante Hacienda ser una persona con un elevado nivel de relaciones que sirvieron para "facilitar" la compra de mascarillas, el acceso a intermediarios de proveedores chinos, los precios reducidos en la compra de las mismas, los vuelos con Air Europa y sus precios también reducidos. Soluciones de Gestión aportó documentos asegurando que la intervención de De Aldama les había llegado a ahorrar unos 18 millones de euros, algo que la inspección considera imposible.

El análisis concluye que, al tratarse de servicios personales prestados por De Aldama, los ingresos de estas sociedades deberían haber tributado en el impuesto de la renta del empresario, cosa que no ocurrió porque de hecho el presidente del Zamora no presenta declaración desde 2015.

Sin actividad desde las mascarillas

La actividad de Deluxe durante 2018 y 2019 se limitó al alquiler de un apartamento en Oropesa del Mar y la sociedad no ha vuelto a tener actividad desde el negocio de las mascarillas. Actualmente, mantiene una pequeña estructura empresarial "que camufla con la existencia de chófer, secretaria y un empleado comercial que realmente era un director deportivo de club de fútbol", detalla el informe.

Hacienda analiza que de este modo Deluxe deduce gastos que no son propios de actividad econónica alguna, sino que constituyen meros desembolsos personales del señor de Aldama. "El importe de gastos no justificados es de 130.999 euros, lo que puede suponer una cuota no declarada de 32.749 euros", concluye en este punto.

En cuanto a MTM 180, el organismo dependiente de la Agencia Tributaria apunta que se constituyó apenas cuatro meses antes del negocio de las mascarillas y su única actividad previa era la facturación de los servicios de asesoría realizados por el presidente del Zamora a Globalia (Air Europa) a razón de 10.000 euros al mes. Se trataba igualmente de servicios personales de Aldama, por lo que la sociedad apenas contaba con estructura empresarial.

A día de hoy el empresario no tiene tampoco sueldo en esa empresa, que únicamente dispone de una auxiliar administrativa. MTM 180 existe como sociedad titular "de los activos más preciados del señor De Aldama", que según apunta la Inspección "fueron adquiridos con los beneficios de las mascarillas". Entre ellos, los vehículos de alta gama (Ferrari, Porsche, Mercedes), una nave industrial para guardarlos, coches para la venta adquiridos en Desguaces La Torre, las acciones del Zamora y las participaciones en la empresa de pizarras en la comarca orensana de Valdehorras impulsada con dinero procedente del pelotazo.

"Nos encontramos ante un no declarante de IRPF desde el ejercicio 2015 y pesar de ello, ha sabido ocultar su importante actividad económica como consultor e inversor inmobiliario, con negocios de restauración y con actividad comercial nacional e internacional", informe de la ONIF sobre De Aldama

"Negocios efervescentes"

Por todo ello, la ONIF considera complicado "encontrar actividades realizadas directamente por él y que le sean directamente imputables", a lo que contrapone que De Aldama parezca gozar "de cierta relevancia, especialmente en el mundo de los negocios efervescentes". Como muestra de ello, apunta el fisco que sea cónsul honorario de Georgia en España, y consultor de importantes empresas chinas.

El hecho de no ser declarante de IRPF y no recibir ninguna imputación de ingresos de empresa alguna no ha impedido a De Aldama, según subraya la ONIF "mantener un elevado nivel de vida y realizar compras propio nombre de imposible encaje en su economía declarada". Este nivel se apoya en "importantes saldos bancarios, entre ellos los que proceden de préstamos recibidos de sus sociedades" y la compra de coches de lujo.

En 2020, el año del negocio con la trama del caso Koldo, habría obtenido unos ingresos totales de 5.657.393 euros (sumando el negocio de las mascarillas más lo que cobraba de Globalia), por lo que la inspección concluye que ha incurrido en conductas sancionables tanto por el impago de la renta como el uso de sociedades interpuestas para justificar sus servicios personales. "La cuota defraudada puede ser superior a 1.834.000 euros" por este concepto, más lo que Deluxe dejó de ingresar por gastos que en realidad eran personales de De Aldama, y no gastos societarios.