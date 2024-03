Asens anuncia que el acuerdo entre el PSOE y Junts por la ley de amnistía es "inminente"

El exlíder de Unidas Podemos en el Congreso y negociador de Sumar en la última investidura, Jaume Asens, ha anunciado este sábado que el acuerdo entre el PSOE y JxCat por la ley de amnistía es "inminente": "El PSOE no votará contra las enmiendas de Junts y Junts no votará en contra de la ley".

"Todo el mundo ha flexibilizado las posiciones de partida y se ha encontrado un punto intermedio", ha dicho Asens en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Aunque el acuerdo todavía no se ha cerrado -está "encarrilado", según Asens-, no habrá "una negociación en el último minuto" entre ambas formaciones, a diferencia de lo que ocurrió en la última votación de la amnistía en el Congreso, que desembocó en el 'no' de JxCat.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al que el Tribunal Supremo quiere investigar por terrorismo a raíz del caso Tsunami, quedaría "blindado" en el nuevo documento que ultiman PSOE y JxCat, ha explicado Asens.

Regreso a Cataluña

La ley aprobada permitiría el regreso a Cataluña "en menos de un año" de varios de los encausados por el procés, como en el caso del exconseller Toni Comín, según ha explicado Asens, pero en los de Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, sería más complicado su retorno inminente mientras exista la causa de Tsunami.

"Tenemos que ver cómo estos jueces aplican la amnistía, si la aplican correctamente. Falta ver cómo la aplican. No podemos cantar victoria tan rápidamente", ha indicado.

Para Asens, la decisión del Supremo de investigar a Puigdemont por terrorismo "ha caído en saco roto" y ha acusado al alto tribunal de "querer seguir la estela" del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, aunque esta vez ni el PSOE ni JxCat "han caído en la trampa".

"El Supremo no hará caer la ley como sí lo hizo García-Castellón", ha resumido Asens, que, no obstante, considera que el alto tribunal sienta "un precedente peligroso" que evidencia la necesidad de reformar el código penal y el delito de terrorismo.

Esta reforma del código penal a la que hace referencia Asens no formaría parte de las negociaciones actuales entre PSOE y Junts para la amnistía, ni tampoco los indultos, a los que se ha referido como "última garantía por si las cosas fallan en el último momento".

En cualquier caso, si los jueces encontrasen "una rendija que permitiese esquivar la aplicación de la ley" de amnistía, Asens ha apostado por reformar la propia ley.