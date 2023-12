El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a exigir este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que desvele quién es el mediador internacional de la reunión que PSOE y Junts mantendrán este fin de semana fuera de España y quién lo paga. Tras asegurar que no puede haber un Gobierno "operando por mando a distancia" desde Ginebra o Bruselas, ha pedido "disculpas a todos los españoles" por esta "humillación".

En declaraciones a los medios tras visitar la Fundación Once del Perro Guía en Madrid, acompañado por la nueva vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez, Feijóo ha señalado que "la mayoría del pueblo español está atónito ante las noticias y los engaños" que están viviendo con Pedro Sánchez. Así, ha recordado que primero dijo que no habría amnistía y luego se "confirmó" que era "mentira", y después también se aseguró que "no iba a haber mediador y "ahora resulta que la discusión es cuál es el verdadero mediador".

"España tiene un Gobierno operado por mando a distancia", ha proclamado, para denunciar que el "control" al mismo se haga desde Bruselas o Ginebra, algo que, a su entender, supone una "humillación" al pueblo español.

Fundación Henry Dunant

En este punto, Feijóo ha resaltado que "España no tiene que humillarse ante nadie simplemente por aplicar las leyes y por ser un país que conforma un Estado de Derecho" y por eso ha pedido a Sánchez que "no humille más" a los españoles.

"Si él quiere humillarse, como se ha humillado para ser presidente del Gobierno, que esto no conlleve una humillación para el pueblo español. No puede haber un gobierno con un mando a distancia desde Ginebra o desde Bruselas, en definitiva desde el extranjero", ha abundado.

Al ser preguntado qué le parece que el mediador de la cita de mañana pueda ser la fundación Henry Dunant, que medió en la negociación del fin de ETA, Feijóo ha indicado que "parece ya confirmado que hay un mediador" pero desconocen si se trata de esa fundación porque el Gobierno "lo sigue ocultado", algo que ha achacado a que "está avergonzado por la humillación a la que está sometiendo a todos los ciudadanos de España".

Se acabarán enterando

Dicho esto, el jefe de la oposición ha exigido transparencia al Gobierno de Pedro Sánchez. "¿Quién es el mediador? ¿Cuántos mediadores hay? ¿Quién los paga? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué acuerdan?", ha interpelado de nuevo.

Feijóo ha censurado el "sometimiento" a un "prófugo de la Justicia" que están viendo otros países, algo que es "inaudito" en democracia. "En fin, quiero decirles que yo pido disculpas a todos los españoles por la humillación a la que nos está sometiendo el Gobierno de Sánchez y lo lamento profundamente no solamente como político sino como español", ha aseverado.

Finalmente, se ha mostrado convencido de que se acabarán enterando de quién es el mediador y será, "con luz y taquígrafos", la "confirmación de otra mentira". "Nos mintieron con la amnistía, nos mienten con el mediador y nos mienten también con la politización de la Justicia que ha quedado confirmada, que es una de las instrucciones del Gobierno", ha manifestado.

"Gobierno amordazado"

En parecidos términos se ha expresado el portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Miguel Tellado, quien ha calificado de "tremendamente grave" que PSOE y Junts se vayan a reunir fuera de España con un mediador internacional.

"Y ahí decidirán si le sellan o no la tarjeta a Pedro Sánchez para poder seguir, si le sellarán la cartilla al presidente para disponer de otro mes más", ha afirmado a los periodistas, para agregar que en España tienen un Gobierno "amordazado" por partidos que "quieren debilitar al Estado".

A su entender, es "tremendamente grave que la gobernabilidad de España esté condicionado" por esas formaciones independentistas que buscan un Ejecutivo "débil para obligarle a hacer lo que llevan tanto tiempo reivindicando".