Alberto Núñez Feijóo ha advertido de que la continuidad de Pedro Sánchez en el Gobierno gracias a sus pactos con los independentistas catalanes socavará la democracia española porque se va a lograr tras una operación de corrupción política" que ha dinamitado los "límites éticos", "políticos" y "legales". Según el líder del PP, sus socios de Junts y ERC no son de fiar y le ha avisado: "Cuando el independentismo le falle, cuando le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque".

El dirigente conservador, suelto y disfrutando su tiempo en la tribuna, ha hecho un discurso de más de 40 minutos en los que ha empezado mostrando su rechazo rotundo a la ley de la amnistía al 'procés' acordada entre los soberanistas y Sánchez. Feijóo ha dicho que para poder cerrar su investidura ha recurrido "a la mentira", porque durante años aseguró que la amnistía era imposible, y ha obviado los límites "políticos" y "legales" porque se ha aliado con Carles Puigdemont y ha hecho una norma a la medida de los independentistas. “La amnistía no mejora la convivencia, la destruye porque aplasta a los catalanes constitucionalistas y divide al país en dos”, argumenta "Esta investidura se propiciará a través de un ejercicio de corrupción política. Tomar decisiones a cambio de beneficio personales es corrupción, no tiene nombre", ha subrayado. "Les han exprimido bien ¿eh? Y lo que queda, ¿verdad?", ha preguntado mirando a los diputados de Junts y ERC. Según Feijóo, los soberanistas le han cogido la medida a Sánchez y se han aprovechado de su "hambre insaciable de poder". Sánchez defiende la amnistía como el "camino más seguro" para la unidad de España Feijóo ha sacado pecho de las concentraciones organizadas por el PP este pasado domingo en todas las provincias españolas y ha invitado a los ciudadanos a participar en la concentración que este sábado numerosas asociaciones han convocado en Madrid, en la plaza de Cibeles. "Los españoles no hemos perdido la razón. Si todo el PSOE quiere dejar huérfana a esa mayoría de españoles, es su decisión. Yo no lo haré, no abandonaré la mayoría constitucional de nuestro país. Jamás me callaré. Yo sí puedo mirar a la cara a los españoles , porque jamás he abusado de su confianza", ha declarado. El "pacto encapuchado" El dirigente conservador ha augurado una legislatura caótica porque los partidos que van a apoyar la investidura en la votación de este jueves tienen intereses y prioridades económicas y sociales muy diferentes. "¿Y se piensan que somos unos ingenuos y que el voto de Bildu es a cambio de nada? ¿Cuál es el pacto encapuchado con el señor Otegi? (...) ¿La alcaldía de Pamplona? ¿Recuperar el plan Ibarretxe? ¿La amnistía etarra?", ha lanzado. Pocos minutos antes del inicio del debate, al mediodía, fuentes de la dirección del partido insinuaron que EH Bildu introducirán enmiendas a la ley de amnistía para beneficiar a terroristas de ETA, algo descartado tanjantemente por la formación independentista vasca. En la réplica, Sánchez, que inició por la mañana su discurso de investidura cargando contra las alianzas entre el PP y Vox, ha empezado obviando las críticas del dirigente conservador para incidir en el acercamiento entre Feijóo y Santiago Abascal. El líder del PP, según el jefe del Ejecutivo en funciones, “ha hecho el trayecto opuesto” al del fundador de su partido, el también gallego Manuel Fraga, que fue ministro en la dictadura de Francisco Franco para abrazar después la Constitución. “Usted se está alejando de los principios democráticos y desfila con los franquistas de Vox”, le ha dicho el presidente en funciones, retratando a Feijóo una y otra vez como “el dirigente de la derecha que ha ido más lejos en la cercanía con la derecha”, alguien incapaz de forjar mayorías en el Congreso debido a su cercanía a Santiago Abascal. Ayuso y su insulto en la tribuna A partir de aquí, Sánchez sí que ha habldo de "corrupción", pero no la que le atribuye Feijóo, sino la del PP. Por la sentencia del caso Gürtel que motivó la moción de censura de 2018 que llevó al líder socialista por vez primera a la Moncloa. Por los presuntos sobresueldos que cobra el líder de los conservadores. Por sus fotos con el narcotraficante Marcial Dorado. Y por Isabel Díaz Ayuso, a raíz de la forzada salida de Pablo Casado, que abandonó la presidencia del PP después de acusar al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid de trapos sucios en la compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia del coronavirus. En ese momento, las cámaras han captado a Ayuso, que ha seguido el debate desde la tribuna de invitados. “Qué hijo de puta”, ha dicho en voz baja. Después, en su segunda réplica, Sánchez se ha comportado de forma más solemne, centrando la discusión en la crisis territorial en Catalunya y la controvertida amnistía del ‘procés’. “¿Si usted alcanza el poder dentro de cuatro años, anularía los indultos y devolvería a la cárcel a los dirigentes independentistas?”, ha preguntado a Feijóo. Su conclusión, que ha dirigido a toda la bancada popular: “Ustedes quieren que resolvamos el problema y además paguemos por ello. Eso sí que es una traición a España”. Esa misma pregunta se le ha planteado en varias ocasiones estas últimas semanas a la número del PP, la secretaria general, Cuca Gamarra, y ha tirado balones fuera.