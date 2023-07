Yolanda Díaz busca la imagen presidencialista y plantea por primera vez “el Gobierno que tengo en la cabeza”. La líder de Sumar arranca esta medianoche su primera campaña como candidata a las generales, y lo hace distanciándose del modelo del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez y pidiendo reducir su estructura.

“Haría un gabinete que fuera más o menos ligero, más corto, y con los mejores y las mejores en mi país”, ha advertido la vicepresidenta segunda del Gobierno, que ha asegurado que tiene una idea de cómo diseñaría el Ejecutivo, “desde el Ministerio de Presidencia hasta el de Exteriores”, ha defendido en El Programa de Ana Rosa, donde ha dado algunas claves sobre cómo diseñaría un nuevo Ejecutivo.

“Cuando llegué al Gobierno de España hice un equipo, el mejor equipo de este país”, ha defendido, asegurando que “es un equipo absolutamente transversal”; un concepto que buscaría trasladar al resto de departamentos. “Yo soy una política extraña, no suelo hacer nombramientos por proximidad ideológica sino por especialidades, eso es lo que haría en el Gobierno de España”.

La dirigente se ha mostrado cómoda en la entrevista, que se enmarca en la tourné que ha iniciado por los medios de comunicación para lograr su objetivo de arrebatarle a Vox la tercera plaza, una posición “muy importante”, según ha reconocido Díaz, que puede ser determinante para decantar la balanza hacia una mayoría progresista.

Díaz ha abordado multitud de asuntos a lo largo de la conversación, que ha durado cerca de una hora y donde ha defendido su buena relación tanto con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, como con Alberto Núñez Feijóo, a quien ha definido como “un gran adversario” y a quien llama “mi presidente”, por haber ostentado la Presidencia gallega. “Yo tengo muy buena relación con el señor Feijóo, y fui durísima con él”, ha señalado, defendiendo el reconocimiento institucional pese a las diferencias ideológicas. “Una cosa son las ideas que defendamos y otra cosa es el respeto a las instituciones”.

Paso adelante

Respecto al presidente de Gobierno, ha confesado que ha experimentado “un gran acercamiento a una persona que no pensaba que era así y no tengo más que agradecimiento”. En este punto, ha puesto en valor que “en momentos complicados como la gestión de la pandemia, [Sánchez] tuvo absoluta confianza en el despliegue de los ERTE” que se hizo desde el Ministerio de Trabajo. “Nuestra relación es buena, mucho mejor que otras relaciones que vienen del mismo partido”, ha dicho, en referencia implícita a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

Díaz también ha desvelado el papel que tuvo Sánchez a la hora de ser candidata a la Presidencia del Gobierno, tras la designación de Pablo Iglesias, unas formas que ha vuelto a criticar. “Ya sabe toda España que no me gustó, me molestó mucho, yo soy una mujer libre”, ha comenzado, al ser preguntada por este asunto. “Pensé mucho en qué hacer. Tuve una conversación agria con el señor Iglesias y tuve una conversación con el presidente de mi Gobierno, y aquí estoy por el bien de mi país. Si hubiera tomado otra decisión hubiera generado una distorsión”, ha argumentado para justificar su paso adelante, antes de volver a advertir que “yo soy una demócrata y no consiento que decidan por mí”. ”Yo no trabajo así, yo no le digo a nadie cómo tiene que hacer las cosas. A mí no me gustó”, ha remachado.

Sobre el dirigente de ERC Gabriel Rufián, que aseguró que le daba “más miedo” Yolanda Díaz que Santiago Abascal, la vicepresidenta ha tratado de restarle importancia porque “yo soy mayor, no me dedico a estas cosas”. “Quizá debería explicarlo él”, ha retado, antes de mostrar su sorpresa, porque “fíjese las cosas que se llegan a decir en política”. “Yo me dedico a cosas serias y cada uno que se dedique a hacer lo que crea conveniente”.