Primero ha estado en Alcorcón, donde los populares más optimistas dicen que están a un concejal del cambio en el gobierno municipal. Luego en Móstoles y por fin en Fuenlabrada. El presidente andaluz Juanma Moreno ha recorrido este viernes los municipios del sur de Madrid acompañando a los candidatos populares con la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, hasta que ya por la tarde se ha reunido con ella en un municipio que está gobernado por el socialismo desde 1979. La frase más repetida: "Del socialismo se sale". No una, sino varias.

Isabel Díaz Ayuso ha contado con el apoyo del andaluz Juanma Moreno, que se ha presentado como ejemplo vivo de "la alternativa al sanchismo", haciendo memoria de cómo fueron sus primeras campañas en Andalucía, donde él mismo ha reconocido que nadie le conocía. En una Plaza de España donde las sillas ocupaban la mitad del espacio, en una localidad no especialmente afín, donde el alcalde socialista Javier Ayala fue el más votado de la región en 2019 pero Ayuso obtuvo cerca de 15.000 votos más que el PSOE en 2021, la presidenta ha dejado que Moreno tomara el mando por un día para que le ayude a instalar el mensaje en la franja sur de la región, que si se le resiste el 28 de mayo puede dejarle sin la mayoría que anhela.

Mensaje a Vox

Dirigiéndose a Moreno, en un mitin donde ha habido "vivas" a "Isabel" y algunos aplausos pero no un baño de masas y de selfies como en los barrios de Madrid u otros municipios de la región, Ayuso ha dicho que su compañero está de visita en Madrid "para demostrar que con una mayoría se puede gobernar para todos". Moreno es el único presidente popular que ha logrado quitarse a Vox de encima y Ayuso ha reconocido en entrevistas en medios que sería "nefasto" no lograr lo mismo. Aunque este viernes han estado en territorio socialista, que visitará Pedro Sánchez este domingo, la presidenta tampoco se ha olvidado de lanzar su mensaje a los simpatizantes de Vox, que obtuvo 10.574 votos en 2021, un 10% del total: "Quiero amplias mayorías para que no estén siempre controlados de minorías que nos llevan a los extremos, a hablar de lo que no sucede".

Ejemplo del cambio

En los municipios del sur de Madrid residen cerca de 250.000 andaluces, alrededor de 12.000 en Fuenlabrada, según ha dicho el propio Moreno en el mitin, unos 11.000 en Getafe según el alcalde de la localidad y 6.500 en Alcorcón, según la información facilitada por el PP. A todos ellos se ha dirigido el presidente andaluz. "Lo he vivido en Andalucía, hemos vivido 40 años de monopolio socialista, donde estábamos condenados a ser los últimos, a ser los últimos en tasa de desempleo, de abandono escolar…." ha señalado ya encendido después de un rato de intervención. "Pues cuando nos dan la oportunidad hacemos las cosas con sentido común. Cuántas veces se ha hablado de Andalucía con una coletilla de corrupción, irregularidades, coletillas..." se ha lamentado el dirigente popular, para explicar después a los presentes, entre los que se veía a pocos jóvenes, que eso ya es pasado porque ahora se habla de su región en otros términos. "Andalucía se ha consolidado como tercera economía en España, por detrás de Madrid y Cataluña, y eso no es fruto del azar, es de políticas que sabemos hacer".

"Toda la zona sur necesita las recetas del PP, porque sabemos gestionar". Este es el mensaje que ha soltado Moreno y que Ayuso quería escuchar. La competición entre las dos comunidades ha sido en los últimos meses, desde que el PP obtuvo la absoluta en junio, motivo de comentarios soterrados por una supuesta pelea entre ambos, pero la presidenta madrileña ha querido desterrar esa idea: "Andalucía brilla como nunca, ya nos dijo el presidente que iba a competir de forma sana con Madrid. Enhorabuena presidente".