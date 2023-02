El PP lamenta que el Gobierno no haya logrado subir el salario mínimo interprofesional con el apoyo de la principal patronal de los empresarios, la CEOE. Pedro Sánchez anunció el martes pasado que el SMI aumentará hasta los 1.080 euros brutos en 14 pagas, una decisión avalada por los sindicatos, pero no por los empresarios. El presidente de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido estos días una "subida" del SMI, aunque no ha querido concretar nunca una cifra. Sí que aconsejó hacerlo dentro de un "pacto de rentas", para repartir el esfuerzo económico entre empresarios, trabajadores y el Estado.

Según el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, teniendo en cuenta que el Estado "ha acabado recaudando 50.000 millones de euros más en 2022", Sánchez debería haber buscado alguna fórmula con la que la Administración hubiera colaborado también en ese aumento del SMI para mitigar el impacto en las empresas. Aumentar más del 8% Bravo cree que el sistema podría haber sido que "el incremento del salario mínimo no estuviera sometido a cotización social". De hecho, señala el vicesecretario a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa ibérica, a lo mejor, con ese sistema el aumento podría haber sido más del 8% decidido (1.080 euros) debido a "cómo está la situación y la cesta de la compra". Es un mensaje muy potente, de colaboración, dice, porque la Administración demostraría "que renuncia a la parte de recaudación" que le tocaría. Bravo considera que haber ahorrado a empresas y trabajadores una cotización adicional a la Seguridad Social por el incremento del SMI podría haber supuesto el apoyo de la CEOE. "Yo creo que es difícil decir que 'no', porque la patronal ya dijo que lo que no le había gustado es que le convocaran para una reunión donde ya estaba todo negociado. [Con esa fórmula] habría sido muy complicado no llegar a un acuerdo", concluye. Los datos del paro Respecto a los datos de paro conocidos este jueves, según los cuales España ha registrado una destrucción de 215.047 ocupados, Bravo ha declarado que las cifras demuestran que “se está ralentizando la situación económica y hay una enorme destrucción de empleo”. El vicesecretario considera que el Gobierno de quiere "ocultar esa situación” y eso, se lamenta, solo provoca que “no busque las soluciones necesarias”.