Pedro Sánchez se ha presentado a su cuarto cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Senado blandiendo su perfil más social y con un anuncio bajo el brazo: la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 8%, hasta los 1.080 euros mensuales. Durante casi una hora, el jefe del Ejecutivo ha recordado las medidas aprobadas en los últimos meses para proteger a la ciudadanía del impacto social y económico del covid y la guerra en Ucrania y ha subrayado el dato de crecimiento de 2022, un 5,5% del PIB.

En la réplica, Feijóo ha desmentido ese optimismo del presidente del Gobierno, porque España va a ser el último de los grandes países europeos en recuperar el nivel de riqueza que tenía antes de la pandemia, y ha cuestionado la labor de muchos de los ministros del Ejecutivo: empezando por Irene Montero (Igualdad), por las rebajas de condenas que ha propiciado la ley del 'sí es sí', hasta José Manuel Albares (Exteriores), por la ausencia de explicaciones ante el cambio la política exterior con Marruecos, y Teresa Ribera (Transición Ecológica), por el aumento de la demanda de gas ruso.

De nuevo en la tribuna, Sánchez ha desviado estos ataque con ironía. Le ha recordado que, recientemente, en una entrevista consideró que el actual Gobierno es "mediocre". "Yo debo decirle señoría que lo entiendo, que lo entiendo...", ha dicho el presidente del Gobierno mostrando comodidad ante el micrófono. "Ya va siendo hora de que España se quite esta caspa y tenga un Gobierno de primera. Ya va siendo hora de que la economía deje de estar en manos de Calviño y sea dirigida con honradez y con destreza... ¿Qué le parece nombrar a Rodrigo Rato vicepresidente económico?", ha preguntado ante las risas de su bancada. Rato fue vicepresidente en el Ejecutivo de José María Aznar y fue a la cárcel por las 'tarjetas black' de Caja Madrid. Sánchez ha continuado con otros posibles miembros del Gobierno de Feijóo y ha sugerido que Jaume Matas y Eduardo Zaplana podrían asumir las carteras de Transición Ecológica y Trabajo, respectivamente. Matas y Zaplana también han pasado por la cárcel por corrupción.

En su segundo turno en la tribuna, Feijóo ha descartado entrar en estos argumentos. "A usted le interesa, a la democracia española, no", ha sostenido antes de hacer una referencia indirecta a las condenas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos expresidentes del PSOE, por el caso de los ERE en Andalucía.

"No he venido a la política a embarrar ni a insultar. Creo y sigo creyendo que la política es la herramienta para servir a la sociedad. Debe unir en torno a objetivos comunes. Hay que servir a tu país, no endeudar a tu país... Siga gobernando en su realidad si quiere", ha sostenido.

Reparto "equitativo de las cargas"

El jefe del Ejecutivo, que había solicitado este debate para informar de las medidas económicas de su Gobierno, ha admitido la responsabilidad de los políticos en la rebaja del poder adquisitivo, pero ha dicho que "otra parte de la responsabilidad lo tiene el sector privado". Concretamente, las grandes empresas. "Es hora de afrontar las muchas injusticias que tiene el sistema, de conseguir un reparto más equitativo de las cargas, también de los beneficios. No hay extremismo alguno, no hay nada que amenace el sistema, sino al revés", ha sentenciado.

Sobre los servicios públicos, Sánchez ha denunciado el modelo del PP que busca "el empobrecimiento de una mayoría para el enriquecimiento de una minoría". "Para hacerlo presentable tiene que enmascararse. El disfraz con el que se camufla es la problema de bajar impuestos. [...] Sobre todo, lo que no dicen es que a partir de ahora, si usted acepta ese contrato, tendrá peor sanidad, peor educación, peor transporte público...", ha criticado.

"A finales de año los ciudadanos tendrán que elegir si quieren retroceder o quieren seguir avanzando", ha concluido, en referencia a las elecciones generales que tendrán lugar en los últimos meses de 2023.

Feijóo considera que Sánchez está poniendo "parches" a la economía y le ha reclamado un pacto de rentas y, como si no hubiera escuchado el anuncio de la subida del SMI, ha pedido que lo suba. “Hagan algo para que los españoles recuperen el poder adquisitivo perdido: es su obligación”, ha declarado. “Yo quiero bajar el IVA de la carne, el pescado y la conserva, deflactar el IRPF, traer talento e inversión y eliminar gastos innecesarios”, ha añadido.